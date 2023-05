Fyodor Lukyanov: Irak adalah Kuburan Ambisi Amerika

US Marine (RT).

Islam Times - Fyodor Lukyanov, pemimpin redaksi Rusia dalam Urusan Global, ketua Presidium Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan, dan direktur penelitian Klub Diskusi Internasional Valdai menulis sebuah analisa yang dimuat Russia Today pada Sabtu.

Fyodor Lukyanov: 20 Tahun setelah Bush Menyatakan 'Misi Selesai', Jelas bahwa Irak adalah Kuburan Ambisi AmerikaDia menjelaskan, 20 tahun lalu, pada Mei 2003, Presiden AS George W. Bush mendarat di geladak kapal induk Abraham Lincoln di Teluk Persia dan menyatakan "misi selesai". Orang Texas itu mengumumkan pembebasan Irak dan akhir pertempuran aktif, yang pada dasarnya merupakan kemenangan militer.Ini secara teknis benar. Bagdad berada di bawah kendali Amerika, dan meskipun Presiden Irak Saddam Hussein telah melarikan diri, dia akan ditangkap enam bulan kemudian. Faktanya, invasi oleh Washington dan koalisinya telah menghancurkan kenegaraan Irak, menyebabkan perang saudara berdarah, disintegrasi negara, perubahan dramatis dalam keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut (omong-omong, tidak menguntungkan Amerika), dan merupakan akar penyebab dari rangkaian pergolakan yang melanda Timur Tengah pada tahun 2000-an dan 2010-an.Banyak pendapat yang telah disampaikan tentang perang di Irak, dan kami tidak akan mengulanginya. Kami hanya akan mencatat bahwa hanya neo-konservatif paling keras kepalalah yang sekarang mempertahankannya, membenarkan kelayakan tindakan di bawah apa yang sekarang dikenal sebagai dalih palsu. Bahkan pendukung mereka yang berpikiran sama tetapi tidak terlalu radikal mengakui bahwa intervensi tersebut tidak berhasil dan tidak perlu. Namun demikian, sebagian besar pemrakarsa kampanye - mantan Presiden Bush sendiri, lingkaran dalamnya Dick Cheney, Paul Wolfowitz, dan Richard Perle - sudah pensiun dengan nyaman, dan Donald Rumsfeld sendiri sudah meninggalkan dunia ini, tanpa menghadapi dampak apa pun, dua tahun lalu.Melihat kembali peristiwa-peristiwa pada masa itu, penting untuk menilai peran invasi dalam sejarah modern. Irak adalah puncak dari upaya AS untuk menegaskan hegemoni yang lengkap dan tidak tertandingi. Apa pun motif keputusan untuk berperang (dan itu berkisar dari tentara bayaran hingga idealis pribadi dan dogmatis), kebijaksanaan politik tidak dapat disembunyikan. Peristiwa 11 September 2001, ketika Amerika diserang oleh musuh yang aneh dan tampaknya tidak dikenal, menimbulkan keterkejutan. Penting untuk menunjukkan bahwa Washington masih mampu melakukan apa pun yang dianggap perlu - bahkan jika itu tidak mendapat dukungan dari sebagian besar dunia dan sekutu utamanya. Dan begitulah. Penampilan kapal induk Bush dimaksudkan untuk menopang status quo.Apa yang terjadi selanjutnya, bagaimanapun, adalah bahwa Irak benar-benar mengalami yang sebaliknya: batas kemampuan Amerika dan penarikan akhirnya dalam menghadapi konflik sektarian-politik yang hampir tak terkendali.Itu tidak langsung, tetapi sudah tidak dapat diubah. Masa jabatan kedua Bush, yang dimenangkannya meskipun ada ketidakpuasan yang meluas khususnya terhadap situasi di Irak, adalah periode di mana ambisi Washington perlahan-lahan dilonggarkan. Perlu diingat bahwa istilah pertama, selain Irak dan Afghanistan, mencakup 'revolusi warna' di negara-negara yang berbatasan dengan Rusia (Georgia dan Ukraina), yang juga merupakan bagian dari keinginan umum untuk mendominasi.Kehadiran Amerika yang berkelanjutan di Timur Tengah menjadi semakin reaktif daripada proaktif, dengan Washington semakin harus menghadapi konsekuensi dari kebijakannya sendiri. 'Musim Semi Arab' awalnya membangkitkan antusiasme dan bahkan menghidupkan kembali naluri intervensionisme, tetapi dengan cepat terjebak dalam realitas yang membingungkan. Munculnya Negara Islam berpotensi mengancam kepentingan langsung Amerika dan memaksa Washington melakukan pemadaman. Namun pada akhirnya, itu dipadamkan oleh semua orang, bukan hanya mereka yang memulainya.Operasi militer Rusia di Suriah pada tahun 2015, sampai batas tertentu, merupakan akhir dari fase yang dimulai pada tahun 2003. Di AS, ada proses memikirkan kembali pentingnya Timur Tengah, baik secara terbuka maupun tidak secara terbuka. Itu dimulai di bawah Obama dan berlanjut di bawah Trump. Yang terakhir jelas terbebani oleh komitmen kekuatan besar di wilayah tersebut, tetapi memilih dua titik jangkar, Israel dan Arab Saudi. Paradoksnya, dengan pasangan inilah hubungan secara terbuka diperas di bawah Biden, meskipun dia tampaknya telah berjanji untuk memulihkan kepemimpinan AS di bagian dunia ini. Akibatnya, kehadiran AS saat ini semakin simbolis dan, di atas segalanya, tidak jelas tujuannya.Nyatanya, liku-liku sikap Amerika terhadap Timur Tengah paling baik diringkas lewat efek mengejutkan (dan menguntungkan) yang timbul di wilayah tersebut. Sudah lama ada pandangan bahwa bagian dunia ini tidak bisa menjadi lebih baik karena keadaan tertentu. Rakyat dan pemerintahannya seperti dikutuk untuk pertengkaran tanpa akhir, sementara kekuatan eksternal mempengaruhi situasi dengan satu atau lain cara.Pengalaman beberapa dekade terakhir membuktikan sebaliknya. Masalah utama adalah hasil dari gangguan eksternal. Dan ketika, karena satu dan lain alasan, aktor regional dibiarkan sendiri, mereka mulai, dengan coba-coba, untuk menavigasi jalan mereka menuju normalisasi. Ini masih sangat sulit, tetapi setidaknya menjadi kepentingan semua orang karena ini memengaruhi semua orang secara langsung.Invasi Amerika ke Irak adalah pendewaan ekspansionisme Amerika pasca-Perang Dingin dan bukti kejatuhannya. Ini tentu bukan hanya pelajaran bagi Washington, tapi juga gambaran perubahan dunia. Era negara adidaya telah berakhir. Dunia akan diatur secara berbeda.[IT/AR]