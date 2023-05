WHO: Covid Tidak Akan Pernah Bisa Diberantas 

Islam Times – Meski mengumumkan akhir pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa "mustahil" untuk menghilangkan virus itu.

Covid-19 tidak akan pernah bisa dihilangkan atau diberantas, karena dapat berpindah dari manusia ke hewan dan sebaliknya, direktur darurat Organisasi Kesehatan Dunia Dr. Mike Ryan mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu.Berbicara sehari setelah Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus secara resmi menurunkan status penyakit dari darurat kesehatan global menjadi "ancaman kesehatan global", Ryan menekankan bahwa otoritas kesehatan masyarakat masih perlu "waspada".Ditanya apakah virus itu sendiri akan dapat dihilangkan, Ryan menjawab "tidak, saya tidak percaya begitu."“Apa yang kita lihat di sini adalah virus yang berevolusi dengan cepat,” jelasnya. “Itu bisa berpindah dari manusia ke hewan dan dari hewan ke manusia, sehingga bisa bersembunyi di ruang yang berbeda… tidak hanya pada manusia. Sangat sulit untuk memikirkan tentang pemberantasan atau eliminasi.”Ryan menambahkan bahwa vaksin dan obat-obatan terapeutik dapat menghilangkan "ancaman kesehatan masyarakat yang terkait dengan virus", tetapi memusnahkan virus itu sendiri "sangat tidak mungkin, jika bukan tidak mustahil".WHO berpegang pada garis ini selama pandemi, bahkan ketika para pendukung vaksin mengklaim bahwa suntikan akan menghentikan penularan Covid-19, yang ternyata tidak benar.“Dalam situasi saat ini, kecil kemungkinan kita dapat memberantas virus ini,” kata Ryan dalam pengarahan pada Mei 2020, empat bulan setelah WHO pertama kali menyatakan virus tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat.Ryan mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia memperkirakan infeksi akan terus meningkat setiap musim dingin di belahan bumi utara, seperti flu atau penyakit musiman lainnya. Namun, dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa varian baru virus dapat muncul selama musim panas “dan menyebabkan banyak penularan.”Sementara sebagian besar negara telah membatalkan langkah-langkah pengendalian pandemi mereka sejak awal tahun lalu, AS masih memberlakukan darurat kesehatan masyarakat, yang akan berakhir minggu depan. Lebih dari 1,1 juta orang meninggal karena Covid-19 di AS, lebih banyak daripada di negara lain mana pun, menurut statistik WHO.Secara global, lebih dari 765 juta kasus Covid-19 telah tercatat, dan hampir 7 juta orang meninggal saat terinfeksi, klaim WHO. Hingga akhir April, total 13 miliar dosis vaksin telah diberikan.[IT/AR]