Pentagon Menerapkan Undang-undang Layanan Kesehatan Mental saat Militer AS Bunuh Diri 'Sangat Tinggi'

IslamTimes - Pentagon telah mulai menerapkan undang-undang yang mewajibkan penyediaan layanan kesehatan mental untuk pasukan AS yang mencari bantuan di tengah melonjaknya jumlah kasus bunuh diri di antara pasukan aktif.

Undang-Undang Brandon, yang disahkan menjadi undang-undang sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) 2022, mewajibkan militer AS untuk memberikan evaluasi kesehatan mental jika anggota layanan melaporkan sendiri masalah atau mencari bantuan.Undang-undang, yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Pertahanan untuk Personel dan Kesiapan Gilbert Cisneros, juga memungkinkan anggota militer dan pasukan tugas aktif untuk mencari bantuan rahasia di luar rantai komando dalam upaya mengurangi stigma seputar kesehatan mental.Undang-undang tersebut merana selama lebih dari setahun setelah pengesahannya pada tahun 2022, dengan Pentagon mengklaim bahwa mereka sedang mengerjakan cara terbaik untuk memberlakukan persyaratan undang-undang tersebut.Perwakilan Demokrat Seth Moulton, yang mensponsori tindakan tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Memalukan bagi birokrat Pentagon yang membutuhkan waktu 15 bulan, di mana bahkan lebih banyak anggota militer meninggal karena bunuh diri, untuk mewujudkan hal ini. DOD masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengekang jumlah bunuh diri yang sangat tinggi di antara pemuda dan pemudi kita yang melayani, tetapi ini adalah langkah besar ke arah yang benar.Undang-undang itu dinamai Brandon Caserta, seorang pelaut berusia 21 tahun yang bunuh diri di US Naval Air Station Norfolk pada Juni 2018. Brandon memberi tahu orang tuanya dan teman-temannya dalam beberapa surat bahwa dia terus-menerus diganggu dan diintimidasi di Angkatan Laut. .Teri Caserta, ibu Brandon yang memimpin kelompok advokasi yang berjuang untuk mengakhiri kematian akibat bunuh diri di antara pasukan aktif dan veteran, mengatakan putranya telah memberi tahu komandannya bahwa dia menderita depresi tetapi mereka tidak mengambil tindakan.“Selama lebih dari setahun, saya telah bekerja dengan keluarga Brandon Caserta untuk mendorong Departemen Pertahanan menerapkan Undang-Undang Brandon, yang akan membantu anggota layanan mengakses dukungan kesehatan mental yang mereka butuhkan,” kata Senator Demokrat Tim Kaine.“Casertas kehilangan putra mereka dalam keadaan mengerikan yang tak terbayangkan dan mengubah kesedihan mereka menjadi upaya untuk membantu anggota layanan lainnya. Saya senang DOD akhirnya menerapkan undang-undang penting ini untuk menghormati Brandon dan mencegah tragedi di masa depan,” tambah Kaine.Laporan resmi mengatakan 519 anggota layanan AS meninggal karena bunuh diri pada tahun 2021, tahun terakhir yang jumlahnya tersedia. Angka tersebut menunjukkan sedikit penurunan dari 582 kasus bunuh diri tahun sebelumnya, tetapi tren selama dekade terakhir dan lebih banyak lagi telah meningkat.“Setelah diterapkan, anggota layanan akan dapat meminta evaluasi kesehatan mental untuk dasar apa pun, dengan memulai rujukan melalui komandan atau penyelia,” kata Lester Martinez-Lopez, asisten menteri pertahanan untuk urusan kesehatan, dalam sebuah pernyataan di Jumat.“Proses baru akan mengharuskan komandan atau pengawas untuk merujuk anggota layanan ke penyedia kesehatan mental dan melindungi kerahasiaan anggota layanan semaksimal mungkin sesuai dengan undang-undang dan kebijakan DoD yang berlaku.”Pada bulan Maret, kepala Pentagon Lloyd Austin mengumumkan pembentukan komite independen untuk meninjau program kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri militer.Menurut data Pentagon, kasus bunuh diri di antara anggota dinas aktif meningkat lebih dari 40 persen antara tahun 2015 dan 2020. Angka tersebut melonjak 15 persen pada tahun 2020 saja.[IT/r]