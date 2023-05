Aktivis Menuntut Pembayaran Kompensasi yang Lebih Tinggi dari Gugus Tugas California ke Orang Kulit Hitam Amerika

IslamTimes - Aktivis telah mendesak negara bagian California untuk memberikan kompensasi jutaan dolar kepada warga kulit hitam Amerika sebagai sarana untuk meminta maaf atas perbudakan dan ketidakadilan di masa lalu, menolak proposal gugus tugas reparasi negara karena tidak memadai.

Gugus Tugas Reparasi beranggotakan sembilan orang, yang dibentuk melalui undang-undang negara bagian yang disahkan oleh Gubernur Gavin Newsom dari Partai Demokrat pada tahun 2020, telah menghabiskan lebih dari 12 bulan untuk penelitian sambil mengadakan sesi untuk mendengarkan publik di seluruh negara bagian.Upaya mereka memuncak dalam rencana komprehensif tentang bagaimana mengatasi berbagai contoh ketidakadilan rasis melalui restitusi.Panel menerima umpan balik akhir dari warga pada hari Sabtu saat memeriksa proposal akhir untuk diajukan ke Majelis California, yang selanjutnya akan menentukan apakah akan melaksanakan tindakan tersebut dan meneruskannya ke kantor Newsom untuk pengesahan.Proposal terbaru keluar awal pekan ini menunjukkan jumlah total $1,2 juta dolar per orang berdasarkan harapan hidup rata-rata.Perkiraan tersebut mencakup kerugian sebesar $2.352 untuk setiap individu setiap tahun yang tinggal di California karena kebijakan yang berlebihan di komunitas Kulit Hitam, kerugian sebesar $3.366 per individu setiap tahun untuk pinjaman dan zonasi yang bias, kerugian sebesar $13.619 per individu setiap tahun karena ketidakadilan dan prasangka dalam perawatan kesehatan, dan kerugian sebesar $77.000 per individu karena devaluasi dan kerugian bisnis milik orang kulit hitam.Sementara itu, para aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut menganggap rencana yang ada saat ini tidak cukup.Pendeta Tony Pierce, seorang aktivis yang berbicara kepada hadirin berbicara tentang janji terkenal "40 hektar dan bagal" yang dibuat untuk mantan budak."Anda tahu bahwa angka-angka itu seharusnya tidak sama dengan satu acre saat itu. Kami diberi 40 acre," kata Pierce. "Jadi, angka samar-samar dari tahun 1860-an untuk 40 hektar hingga hari ini adalah $200 juta untuk setiap orang Afrika-Amerika.""$1,2 juta sama sekali tidak cukup. Harus dimulai setidaknya $5 juta seperti San Francisco," kata seorang aktivis perempuan di pertemuan itu"Satu juta dolar yang kami dengar di berita ini tidak memadai dan ketidakadilan lebih lanjut jika itu yang akan direkomendasikan oleh satuan tugas ini untuk orang kulit hitam Amerika selama lebih dari 400 tahun dan berlanjutnya perbudakan dan ketidakadilan yang terpaksa kami tanggung, " dia berkata. "Bahkan melempar satu juta dolar kepada kami hanyalah sebuah ketidakadilan."San Francisco sedang mempertimbangkan rencana kompensasinya sendiri di tingkat komunitas, yang terdiri dari saran untuk membagikan $5 juta kepada penduduk kulit hitam yang memenuhi syarat.Laporan tersebut tidak merinci biaya yang dikeluarkan oleh negara, tetapi menurut perkiraan ekonom pada bulan Maret, biaya keseluruhan akibat efek negatif dari perumahan dan pemenjaraan massal dapat melampaui $800 miliar.Selain pertimbangan moneter, gugus tugas menyarankan sejumlah modifikasi kebijakan untuk mengatasi bias rasial, termasuk permintaan maaf resmi dari badan legislatif dan gubernur California atas contoh perbudakan dan rasisme anti-kulit hitam di masa lalu.Sesuai Survei Keuangan Konsumen terbaru yang dilakukan oleh Federal Reserve Board, kekayaan bersih tipikal rumah tangga Afrika-Amerika di AS adalah $24.100, sedangkan rumah tangga kulit putih adalah $188.200.Sebuah laporan Lembaga Kebijakan Publik California nonpartisan mengungkapkan bahwa di California, keluarga kulit hitam memperoleh 60 sen untuk setiap dolar yang diperoleh keluarga kulit putih. Hampir 6,5 persen penduduk California, sekitar 2,5 juta, diidentifikasi sebagai orang kulit hitam atau Afrika-Amerika.Kota-kota lain di seluruh negeri juga telah bergerak maju dengan proposal reparasi. Pihak berwenang di Evanston, Illinois, pinggiran kota Chicago, mengesahkan reparasi $10 juta sebagai tunjangan perumahan pada tahun 2021. Dewan Pengawas San Francisco juga telah menyatakan dukungan untuk reparasi yang dapat menawarkan beberapa juta dolar.[IT/r]