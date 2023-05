‘Israel’ Membuka Tempat Perlindungan setelah Serangan Gaza Bunuh 13 warga Palestina termasuk Komandan Perlawanan

IslamTimes - Pendudukan Zionis Israel melakukan agresi besar-besaran di Gaza pada Selasa (9/4) pagi, menewaskan 13 warga Palestina termasuk tiga komandan senior Jihad Islam.

Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, mengumumkan kematian komandan Khalil Al-Bahitini, Tareq Ezzeddine dan Jihad Ghannam bersama dengan anggota keluarga mereka dalam beberapa serangan yang menargetkan sejumlah lokasi di Kota Gaza, Rafah dan Khan Yunis.Empat wanita dan empat anak termasuk di antara orang-orang yang menjadi martir. Dua puluh lainnya terluka dalam agresi tersebut, yang dijuluki oleh tentara pendudukan sebagai "Operasi Perisai dan Panah," menurut media Zionis Israel.Pesawat tempur Zionis Israel menghantam Jalur Gaza, menewaskan 12 warga Palestina termasuk anak-anak. pic.twitter.com/4wlsOC8CbS— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) 9 Mei 2023Jihad Islam memperingatkan bahwa agresi Zionis Israel tidak akan dibiarkan begitu saja."Darah para martir akan meningkatkan tekad kami, perlawanan akan terus berlanjut," kata kelompok perlawanan itu dalam sebuah pernyataan.Saksikan: “Saya ingin ayah saya..”Seorang gadis Palestina menangis ketakutan saat ayahnya terbunuh dalam serangan udara Zionis Israel di Jalur Gaza yang terkepung saat orang-orang sedang tidur dengan damai. pic.twitter.com/SGVd1lLKHb– Quds News Network (@QudsNen) 9 Mei 2023Pernyataan Abu HamzahJuru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamza berjanji bahwa perlawanan akan secara heroik menghadapi agresi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina.Dalam pidato yang diposting di saluran Telegramnya, Abu Hamza mengatakan pendudukan Zionis Israel melakukan pembantaian yang mencolok dengan membunuh para komandan perlawanan di Gaza bersama dengan istri dan anak-anak mereka.“Kami menyatakan syahidnya tiga komandan kami Jihad Ghannam, Khalil Al-Bahitini dan Tareq Ezzeddin.”Dia berjanji setia kepada para martir, berjanji untuk mengikuti jalan mereka. “Ribuan orang akan mengejar komandan kami yang mati syahid, karena jalan ini akan diakhiri dengan kekalahan pendudukan.”Abu Hamza menegaskan bahwa “kejahatan teroris Zionis Israel tidak akan tetapi meningkatkan kepatuhan rakyat Palestina terhadap pilihan perlawanan.”Dalam konteks ini, dia meminta rakyat Palestina untuk mendukung perlawanan.3 KomandanThe Jerusalem Post mengidentifikasi Bahitini sebagai komandan Brigade Al-Quds di Jalur Gaza utara, dan komandan operasional paling senior dalam kelompok perlawanan yang bertanggung jawab atas tembakan roket ke wilayah pendudukan dalam sebulan terakhir.Outlet media Zionis Israel mengatakan Ezzeddine bertanggung jawab atas komunikasi antara gerakan dan cabangnya di Tepi Barat dan “untuk mentransfer dana dan mengoordinasikan upaya penghasutan” di wilayah pendudukan.“Ghanem adalah salah satu agen paling senior dan veteran dalam gerakan tersebut dan menjabat sebagai komandan Brigade Al-Quds di Jalur Gaza selatan,” The JPost melaporkan, mengklaim bahwa dalam posisi terakhirnya, Ghanem “bertanggung jawab untuk mengoordinasikan transfer dana dan senjata dari Jihad Islam ke Hamas.”Shelter DibukaMiliter pendudukan Zionis Israel mengatakan melakukan pembunuhan di tiga lokasi terpisah secara bersamaan dengan 40 jet tempur, helikopter dan pesawat lainnya.Menyusul serangan itu, Komando 'Front Depan' Zionis Israel telah memberikan lampu hijau untuk permukiman yang berbatasan dengan Gaza untuk mulai mengevakuasi pemukim Israel, dengan pejabat memperkirakan bahwa pertempuran akan berlangsung setidaknya tiga hari, lapor outlet Channel 13.Menurut saluran tersebut, pemukiman “sudah memiliki rencana yang disusun untuk kemungkinan seperti itu, bersama dengan pengaturan di mana penduduk yang harus meninggalkan rumah karena takut serangan roket dapat ditempatkan.”Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah mengizinkan tentara untuk memanggil pasukan cadangan sesuai kebutuhan, di bidang apa pun, The Times of Israel melaporkan.Hamas Mengatakan Zionis ‘Israel’ Harus Membayar HarganyaKepala politbiro Hamas Ismail Haniyeh mengatakan tindakan Israel tidak akan membawa keamanan, melainkan lebih banyak kekerasan.“Musuh membuat kesalahan dalam perkiraannya dan akan membayar harga kejahatannya,” katanya.Sementara itu, Haniyeh menekankan bahwa “perlawanan bersatu,” tampaknya menunjukkan bahwa kelompoknya akan mendukung Jihad Islam dalam perang yang akan datang, atau bahkan akan bergabung.[IT/r]