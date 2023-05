Iran: Peluang Implementasi JCPOA Tidak Selamanya

IslamTimes - Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik mengatakan bahwa implementasi penuh JCPOA dapat dilanjutkan, jika AS dan E3 menunjukkan kemauan politik yang kredibel untuk itu.

“Pengingat kritis: 5 tahun yang lalu, AS memberikan pukulan fatal terhadap 'supremasi hukum di tingkat internasional' dengan menarik diri secara tidak sah dari JCPOA. Sejak AS gagal membalikkan tindakan salahnya. Langkah-langkah perbaikan sah Iran akan terus berlanjut,” tulis Ali Bagheri Kani dalam sebuah tweet pada hari Selasa (9/5).“Implementasi penuh JCPOA (dengan pencabutan sanksi efektif pada intinya) dapat dilanjutkan, jika pihak yang mengingkari (dan EU/E3) menunjukkan kemauan politik yang kredibel untuk efek itu. Tidak ada kesempatan yang selamanya!,” tambahnya,Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi sepihak yang telah dicabut oleh perjanjian tersebut.Pembicaraan untuk menyelamatkan perjanjian itu diadakan di ibu kota Austria, Wina, tahun lalu, setelah Joe Biden menggantikan Trump, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan itu dan menghapus sanksi anti-Iran.Terlepas dari kemajuan penting, keraguan dan penundaan AS menyebabkan banyak interupsi dalam pembicaraan maraton.Para pejabat Iran, berkali-kali, menegaskan bahwa dengan kemungkinan pencabutan sanksi, Washington harus dapat menjamin bahwa itu tidak akan mengembalikan larangan itu lagi.[IT/r]