'Irak Akan Segera Mengumumkan Hasil Penyelidikan atas Pembunuhan Jenderal Suleimani'

IslamTimes - Seorang politisi Irak mengatakan semua prosedur peradilan sedang berlangsung di Baghdad mengenai pembunuhan komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Suleimani dan rekan-rekannya, menambahkan bahwa hasil penyelidikan akan segera diumumkan.

Jabbar Odeh, anggota Aliansi Kerangka Kerja Koordinasi Irak, mengatakan pada hari Senin (8/5) bahwa Amerika Serikat, rezim Zionis Israel, dan tentara bayaran mereka telah terlibat langsung dalam pembunuhan Jenderal Soleimani dan Muhandis di dekat bandara internasional Baghdad.Dia menambahkan bahwa semua kelompok politik Irak tidak akan menerima penundaan dan kelambanan dalam kasus ini dengan dalih apa pun, menekankan bahwa balas dendam atas darah murni para martir harus dilakukan melalui jalur hukum dan pengadilan yang adil.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), serta rekan mereka dibunuh di AS serangan drone pada 3 Januari 2020.Serangan itu disahkan oleh presiden AS saat itu Donald Trump meskipun penasihat militernya memperingatkan agar tidak melakukan tindakan bodoh itu.Politisi Irak itu menekankan bahwa upaya AS dan sekutunya untuk menyebarkan kebohongan terkait kejahatan tersebut akan gagal berdampak pada penyelidikan karena semua mengetahui upaya besar kedua komandan dalam perang melawan kelompok teroris Daesh di seluruh Irak.Kepala jaksa Tehran Ali Salehi juga mengatakan pada hari Senin (8/5) bahwa dalam kasus Jenderal Soleimani, 73 orang dipanggil untuk diadili dan didakwa, termasuk Trump, mantan menteri luar negeri AS Mike Pompeo, dan Kepala Komando Pusat AS Jenderal Kenneth McKenzie.Dia menambahkan bahwa Iran telah mengirimkan permintaan terpisah untuk kerja sama yudisial ke sembilan negara yang mungkin berperan atau terlibat dalam pembunuhan tersebut.Dia mencatat bahwa pejabat peradilan Iran dan Irak mengadakan empat putaran pembicaraan dan pertemuan untuk menyelidiki kasus teror, menekankan bahwa kedua negara telah menyatakan tekad tegas untuk menghukum para pelaku kejahatan.Awal bulan ini, kepala kantor kejaksaan Irak memerintahkan penyelidikan atas peran mantan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi dalam pembunuhan AS terhadap Jenderal Suleimani.Jaksa Agung memerintahkan Pengadilan Federal untuk mengambil proses hukum atas pengaduan yang diajukan terhadap al-Kadhimi dan menginformasikan hasilnya kepada kantor tersebut.Pengadilan diperintahkan untuk memeriksa pengaduan yang diajukan oleh kepala "Harakat Huquq," atau Gerakan Hak, Hossein Monis terhadap al-Kadhimi sebagai mantan kepala intelijen. Harakat Huquq adalah sayap politik kelompok anti-teror Irak Kata'ib Hezbollah.Al-Kadhimi, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Irak dari Mei 2020 hingga Oktober 2022, menghadapi tuduhan "kelalaian" yang menyebabkan pembunuhan Jenderal Suleimani, dan Abu Mahdi al-Muhandis, serta rekan-rekan mereka di AS, pada Januari 3, 2020.[IT/r]