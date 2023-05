AS Memperpanjang "Darurat Nasional" di Damaskus

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah memperpanjang satu tahun lagi darurat nasional yang diumumkan sehubungan dengan Suriah ketika Washington marah atas kembalinya Damaskus ke Liga Arab setelah lebih dari satu dekade.

Dalam siaran pers pada hari Senin (8/5), Gedung Putih mengatakan Biden mengambil tindakan "untuk menghadapi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat yang dibentuk oleh [Suriah].""Saya melanjutkan selama 1 tahun keadaan darurat nasional yang diumumkan sehubungan dengan tindakan pemerintah Suriah," Gedung Putih mengutip pernyataan presiden AS.Pada Mei 2004, Presiden George W. Bush saat itu menandatangani Executive Order 13338, yang mengklasifikasikan perilaku pemerintah Suriah sebagai keadaan darurat nasional. Presiden berturut-turut memperpanjang klasifikasi setiap tahun, mengutip alasan palsu.Di bawah keputusan Biden, "darurat nasional" AS di Suriah akan tetap berlaku hingga Mei 2024.Perkembangan itu terjadi satu hari setelah Liga Arab, sebuah organisasi antar pemerintah negara-negara Arab yang beranggotakan 22 orang, setuju untuk menyambut kembali Suriah.Itu berarti Suriah dapat melanjutkan partisipasinya dalam pertemuan Liga Arab, mengkonsolidasikan dorongan regional untuk menormalkan hubungan dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad.Sementara itu, AS telah menyuarakan kemarahannya atas kembalinya Suriah ke Liga Arab. “Kami tidak percaya bahwa Suriah pantas diterima kembali ke Liga Arab saat ini, dan ini adalah poin yang telah kami jelaskan dengan semua mitra kami,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.Sejak Maret 2011, Suriah dicengkeram oleh kampanye militansi dan penghancuran yang didukung oleh AS dan sekutunya.[IT/r]