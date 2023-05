Baqeri Iran: Tidak Ada Tempat bagi Orang Luar dalam Upaya Keamanan Regional 

IslamTimes - Menekankan munculnya pengaturan regional dalam tatanan dunia baru setelah berakhirnya unipolaritas dan devaluasi kekuatan AS, komandan militer tertinggi Iran mengatakan bahwa format keamanan regional yang baru mengecualikan pihak asing.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri menyampaikan pidato di Academy for Strategic and Defense Studies of Oman saat berkunjung ke Muscat.Dia menyoroti pembentukan tatanan dunia baru dan kegagalan AS untuk membangun sistem unipolar setelah pembubaran Uni Soviet, dan mengatakan tanda-tanda melemahnya kekuatan AS telah menjadi jelas.“Kami yakin bahwa tatanan [dunia] baru tidak akan didasarkan pada hegemoni unipolar. Salah satu ciri lain dari orde baru adalah akan menjadi tatanan daerah,” kata Mayor Jenderal Baqeri.Menegaskan kembali kebijakan berprinsip Iran untuk mendukung pembentukan pengaturan keamanan regional tanpa campur tangan dari kekuatan ekstra-regional, komandan mengatakan kekuatan hegemonik telah menggunakan Iranofobia untuk menghalangi kerja sama regional tersebut.Mengubah Teluk dan Laut Oman menjadi perairan persahabatan, kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat regional dapat dicapai, kata jenderal itu.Dia juga menekankan perlunya persatuan dan persaudaraan Muslim untuk menggagalkan plot asing.“Kami menganggap pilar utama jaminan keamanan adalah sifat asli dari keamanan regional yang melibatkan partisipasi semua negara kawasan dan yang mekanismenya tidak termasuk campur tangan kekuatan asing,” katanya.Pada April 2020, Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei menyoroti peran kunci yang dimainkan Iran dalam menjaga keamanan di Teluk, dengan mengatakan kehadiran orang asing membahayakan inisiatif apa pun yang dapat menguntungkan masyarakat kawasan.Para pejabat Iran mempertahankan bahwa keamanan kawasan Teluk datang dalam lingkup negara-negara kawasan itu sendiri, menolak klaim AS untuk mencari keamanan di kawasan itu.[IT/r]