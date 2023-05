China Mendesak AS untuk Menghormati Aspirasi Negara-negara Asia Barat

IslamTimes - China telah mendesak Amerika Serikat untuk menghormati aspirasi rakyat negara-negara Asia Barat karena Washington menentang kembalinya Suriah ke Liga Arab.

Akhir pekan lalu, Liga Arab, sebuah organisasi antar pemerintah negara-negara Arab yang beranggotakan 22 orang, setuju untuk menyambut kembali Suriah dengan segera setelah 12 tahun.Negara Arab telah dicengkeram oleh kampanye militansi dan penghancuran yang disponsori oleh AS dan sekutunya sejak 11 Maret 2011, tetapi pasukan pemerintah Suriah, yang didukung oleh Rusia dan Iran, telah berhasil merebut kembali kendali atas hampir semua wilayah dari kelompok teroris. .Liga Arab, bagaimanapun, menangguhkan keanggotaan Suriah pada November 2011, mengutip dugaan tindakan keras Damaskus terhadap protes oposisi. Suriah mengecam langkah itu sebagai "ilegal dan pelanggaran piagam organisasi."Washington telah menyuarakan ketidakpuasan dengan kembalinya Suriah ke Liga Arab, dengan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan, "Kami tidak percaya bahwa Suriah pantas diterima kembali ke Liga Arab saat ini, dan itu adalah poin yang telah kami jelaskan dengan semua mitra kami."Dia mengatakan Washington tidak akan "menormalkan hubungan" dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad dan bahwa Gedung Putih juga tidak mendukung "sekutu dan mitranya."Selanjutnya, AS mengumumkan keputusan untuk memperpanjang satu tahun lagi keadaan darurat nasional yang dinyatakan sehubungan dengan Suriah, mulai dari 11 Mei.Sebagai tanggapan, China pada hari Rabu (10/5) mendesak AS untuk menghormati aspirasi negara-negara Asia Barat dan menghentikan apa yang disebut Beijing sebagai diplomasi koersif."Timur Tengah adalah milik rakyat Timur Tengah, dan urusannya harus diputuskan oleh rakyat Timur Tengah secara mandiri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam jumpa pers reguler.Wang mendesak Washington untuk berhenti mengganggu proses dialog dan rekonsiliasi di antara negara-negara di Asia Barat, dan berhenti menimbulkan ketegangan yang memecah belah kawasan.Pada Mei 2004, Presiden AS saat itu George W. Bush menandatangani Executive Order 13338, yang mengklasifikasikan perilaku pemerintah Suriah sebagai keadaan darurat nasional. Presiden berturut-turut memperpanjang klasifikasi setiap tahun, mengutip alasan palsu.Di bawah keputusan Presiden Joe Biden, darurat nasional AS di Suriah akan tetap berlaku hingga Mei 2024.[IT/r]