Sanders Membantu Tlaib Menjadi Tuan Rumah Acara Hari Nakba Setelah Larangan Pembicara AS

IslamTimes - Senator AS Bernie Sanders [D-VT] menyelenggarakan acara yang direncanakan oleh Rep. Rashida Tlaib [D-MI] untuk memperingati Hari Nakba [Bencana], mengacu pada pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948.

Ketua DPR AS Kevin McCarthy memblokir Tlaib untuk mengadakan acara di Pusat Pengunjung Capitol AS.Namun, Sanders mengizinkannya mengadakan acara di Ruang Dengar Pendapat Kesehatan, Pendidikan, Perburuhan dan Pensiun Senat, yang dia pimpin dan di mana McCarthy tidak memiliki wewenang untuk memblokir sebuah acara.Tlaib berkata, "kami memiliki hak untuk menceritakan kisah kami tentang Nakba tahun 1948 ... karena Nakba tidak pernah berakhir." Tlaib mengakui bantuan Sanders, memanggilnya "amu" [bahasa Arab untuk paman], di Senat. Senator, dari Vermont, tidak menghadiri acara tersebut.“Tidak ada anak yang perlu khawatir tentang apa yang akan jatuh dari langit,” tambah Tlaib.Senator AS menuduh polisi Zionis "Israel" melakukan "kampanye teror yang berkelanjutan", dan menjadi entitas apartheid dan bahwa bantuan AS mendukung pembersihan etnis.Rep. Cori Bush [D-MO] juga menghadiri acara tersebut. Bush men-tweet awal pekan ini bahwa "tidak satu dolar pun dari bantuan AS harus digunakan untuk mendanai apartheid Zionis 'Israel'."Tlaib mentweet foto-foto dari acara tersebut dengan judul: "Biarkan tajuk berita berbunyi 'McCarthy mencoba menghapus Palestina tetapi gagal."[IT/r]