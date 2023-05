Biden: Jutaan Pekerjaan Berisiko jika Batas Hutang Tidak Dinaikkan

IslamTimes - Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memperingatkan ekonomi dapat memasuki resesi dan kehilangan jutaan pekerjaan kecuali Partai Republik setuju untuk menaikkan plafon utang negara sebesar $31,4 triliun sebelum tenggat waktu yang semakin dekat.

Dalam pidato gaya kampanye di swing district di negara bagian New York pada hari Rabu (10/5), Biden menuduh Partai Republik menyandera ekonomi dengan menuntut pemotongan pengeluaran yang "menghancurkan" sebagai imbalan untuk menaikkan batas utang."Kami mengembalikan pekerjaan di seluruh Amerika," kata Biden di sebuah acara di Valhalla, New York, yang merupakan rumah bagi distrik kongres yang dimenangkan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu pada November.Dia lebih lanjut menambahkan: "Ini bukan waktunya untuk mempertaruhkan semua ini, untuk mengancam resesi, untuk mempertaruhkan jutaan pekerjaan, untuk melemahkan posisi Amerika di dunia."Pemerintahan Biden dan anggota Kongres dari Partai Republik telah berjuang untuk menemukan titik temu dalam menaikkan atau menangguhkan pagu utang untuk mencegah AS gagal membayar utangnya dalam beberapa minggu.Departemen keuangan AS telah mengindikasikan kemungkinan tidak dapat membayar tagihannya paling cepat 1 Juni.Partai Republik bersikeras bahwa mereka hanya akan mendukung kenaikan batas utang jika Biden menyetujui pemotongan pengeluaran secara retroaktif, sementara presiden ingin menegosiasikan anggaran secara terpisah.Pada bulan April, House Republicans mengesahkan rencana mencari penghematan defisit $4,5 triliun dengan memotong pengeluaran, menghapus keringanan pajak untuk energi bersih, dan membatalkan rencana Biden untuk menghapus utang mahasiswa.Biden dan para pemimpin kongres akan bertemu pada hari Jumat untuk membahas bagaimana mencegah krisis gagal bayar yang akan datang setelah gagal mencapai terobosan di awal minggu.[IT/r]