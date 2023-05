Jerman Memperingatkan UE Agar Tidak Memukul China melalui Sanksi Rusia

IslamTimes - Jerman telah meminta negara-negara anggota Uni Eropa (UE) lainnya untuk menahan diri dari menargetkan China melalui penerapan sanksi terhadap Rusia.

Sejak Rusia meluncurkan "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari 2022, UE telah memberlakukan 10 putaran sanksi, melarang minyak Rusia. Brussel juga telah melarang individu, bank, dan penerbangan maskapai Rusia di wilayah udara UE.Namun, laporan media, mengutip lima sumber yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan pada hari Kamis (11/5) bahwa selama diskusi pertama di antara 27 negara Uni Eropa tentang usulan pembatasan baru untuk putaran ke-11 sanksi terhadap Rusia, Jerman memperingatkan pihak lain agar tidak merusak hubungan dengan China.Kepemimpinan UE telah mengusulkan daftar hitam beberapa perusahaan China dan memperkenalkan mekanisme baru yang akan membuka jalan bagi kemungkinan pembatasan ekspor UE di masa depan ke negara-negara yang melanggar sanksi.Jerman dan beberapa negara lain, menurut sumber tersebut, mengemukakan kekhawatiran tentang penargetan perusahaan China dan berbicara tentang perlunya mencapai keseimbangan antara memberlakukan sanksi anti-Moskow dan mengganggu hubungan diplomatik dan perdagangan internasional.Paket sanksi ke-11 – jika disetujui – dapat diberlakukan akhir Mei atau Juni.Untuk menyetujui sanksi baru, yang membutuhkan pekerjaan teknis dan klarifikasi yang cukup besar, semua negara UE harus menyetujui sanksi baru yang diusulkan, yang akan memperluas sanksi sebelumnya yang menargetkan individu, ekspor minyak, dan transit jalan barang UE melalui Rusia. Anggota tertentu telah meningkatkan kebutuhan untuk merevisi tutup minyak G7, kata sumber tersebut.Sementara itu, Jerman telah menyetujui kesepakatan yang membuat perusahaan China COSCO mengakuisisi sebagian pelabuhan Hamburg. Perusahaan pelayaran tersebut mendapatkan 24,99% saham di terminal peti kemas Tollerort di pelabuhan Hamburg, yang tergolong infrastruktur kritis.Selama tujuh tahun terakhir, China telah menjadi mitra dagang terbesar Jerman dengan nilai perdagangan antar negara mencapai rekor €298 miliar ($320 miliar) pada tahun 2022.Tiga industri kelas berat UE, yaitu Jerman, Italia, dan Prancis, telah berupaya untuk tetap independen dari kebijakan luar negeri AS terkait China.Washington menjadi terasing dari Beijing karena sejumlah masalah, mulai dari perdagangan hingga keamanan, dan khususnya kebijakan AS di China Taipei.Seruan Washington pada sekutu untuk bergabung dengan Amerika Serikat karena tekanannya yang meningkat terhadap Beijing telah diabaikan. Dalam hal ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bulan lalu bahwa Paris bukanlah pengikut kebijakan AS di China, menegaskan bahwa menjadi sekutu AS tidak berarti menjadi "pengikut" Amerika Serikat.[IT/r]