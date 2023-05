Sebelas Dokumen KTT Ke-42 ASEAN Dukung ASEAN Pusat Pertumbuhan

IslamTimes - Setelah palu diketok oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (10/5), rangkaian pertemuan KTT Ke-42 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah berlangsung hingga Kamis (11/5) siang.

Presiden RI Joko Widodo, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, PM Vietnam Pham Minh Chinh, PM Laos Sonexay Siphandone, PM Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Malaysia Anwar Ibrahim, dan Deputi Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai berkumpul di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, untuk bersilaturahim secara langsung dalam KTT ASEAN.Selain itu, ada juga “tamu spesial” ASEAN, yakni Timor Leste, yang diwakili oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak sebagai undangan.Indonesia yang menjabat Keketuaan ASEAN 2023 dipimpin Presiden Joko Widodo telah membuka enam acara pertemuan pada hari pertama, yakni KTT Ke-42 ASEAN, Majelis Antar-Parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan Perwakilan Pemuda ASEAN, Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan Dewan Penasehat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC), Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan Satgas Tingkat Tinggi Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2025 (HLTF-ACV), dan Jamuan Makan Malam KTT Ke-42 ASEAN.“Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka!” kata Presiden RI saat membuka KTT Ke-42 ASEAN di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT.Lalu pada hari kedua, Presiden membuka tiga pertemuan, yakni lanjutan KTT Ke-42 ASEAN, KTT Ke-15 Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), dan KTT Ke-15 Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines (BIMP-EAGA).Hingga hari kedua KTT Ke-42 ASEAN, para pemimpin delegasi dan sejumlah pejabat tinggi negara anggota ASEAN telah menghasilkan sebelas dokumen, termasuk Pernyataan Pemimpin KTT Ke-42 ASEAN.Sejumlah dokumen tersebut mendukung penegakan pilar-pilar dalam tema yang diusung Indonesia dalam kepemimpinannya pada ASEAN 2023, yakni “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang merupakan tema Keketuaan ASEAN 2023.Untuk pilar ASEAN Matters, terdapat Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia akibat Penyalahgunaan Teknologi, dan Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Pembangunan Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2025, serta Pernyataan tentang Penguatan Kapasitas ASEAN.Sementara pilar Epicentrum of Growth terdiri atas Pernyataan Bersama Pendirian Jaringan Pedesaan ASEAN, Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang One Health Initiative, Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran, Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga saat Kondisi Krisis, Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Pembangunan Konektivitas Pembayaran Kawasan dan Promosi Transaksi Mata Uang Lokal, dan Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik di Kawasan.Pada hari yang sama, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan Pernyataan Bersama tentang Serangan Myanmar kepada Bantuan Kemanusiaan ASEAN, AHA Centre, dan tim pemantau ASEAN di negara itu.Selain itu terdapat juga rekomendasi yang diserahkan oleh pemuda ASEAN kepada para pemimpin ASEAN.[IT/r/Antara]