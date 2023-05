AS Sita 13 Domain Web Perlawanan: Situs Moqawama Muncul Kembali

IslamTimes - Dalam serangan baru yang keterlaluan terhadap kebebasan berbicara, Amerika Serikat telah mengumumkan telah menyita 13 domain web.

Apa yang disebut Departemen 'Kehakiman' AS mengklaim pada hari Kamis (11/5) bahwa domain web dioperasikan oleh individu dan kelompok yang terkena sanksi.Domain yang diblokir oleh Washington termasuk situs pribadi Wakil Sekretaris Jenderal Sheikh Naim Qassem, situs utama Asosiasi Dukungan Perlawanan Islam, yang merupakan badan amal yang digunakan untuk mengumpulkan dana dan membayar layanan yang ditawarkannya di Lebanon, dan situs dimiliki oleh TV gerakan perlawanan Al-Manar.Menurut catatan pengadilan, Amerika Serikat memperoleh otorisasi untuk menyita domain termasuk manartv.net, manarnews.net, dan naimkassem.net.Siapa pun yang mencoba mengakses domain sekarang dihadapkan dengan pesan yang berbunyi, "Situs web ini telah disita," dengan logo FBI dan Departemen Perdagangan AS yang menakutkan.Namun, beberapa jam setelah serangan AS, situs web moqawama.org berhasil muncul kembali melalui tautan ini: moqawama.org.lb. [IT/r]