 Iran: Senjata AS untuk Membunuh dan Menindas

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Naser Kan'ani mengkritik jumlah senjata yang telah dijual Amerika Serikat.

Dalam tweet hari Jumat (12/5), Kan'ani menyatakan: "Opini publik dunia dapat menilai apakah AS adalah pembela demokrasi dan perdamaian dunia atau tidak."Memberikan beberapa informasi menurut survei yang dilakukan oleh The Intercept, Kan'ani menulis, “Sejak berakhirnya Perang Dingin, AS telah menjadi penjual senjata terbesar di dunia.”“AS menyumbang sekitar 40% dari total ekspor senjata dunia dalam satu tahun,” tambahnya, mencatat bahwa “Pada tahun 2022, AS menjual senjata ke 142 negara dan wilayah, dan pemerintahan Biden, pada tahun fiskal pertamanya, menjual $206 miliar senjata.”Secara paralel, pejabat Iran menggarisbawahi bahwa "Dari 84 negara yang digambarkan sebagai otokrat di dunia pada tahun 2022, AS menjual senjata ke setidaknya 48 negara, atau 57% dari mereka," kata diplomat senior Iran itu.[IT/r]“Slogan: Nilai-nilai demokrasi! Ekspor: Senjata untuk perang, pembunuhan, dan penindasan!” dia menyimpulkan.