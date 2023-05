Pembicaraan Tingkat Tinggi  AS dan China Tanpa Pemberitahuan

IslamTimes - Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih AS Jake Sullivan mengadakan pertemuan mendadak dengan Wang Yi, kepala Komite Urusan Luar Negeri Partai Komunis China, di Wina pada hari Rabu dan Kamis (10-11/5).

Dalam sebuah pernyataan singkat, Gedung Putih menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “diskusi yang jujur, substantif, dan konstruktif” tentang berbagai masalah mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Selat Taiwan.Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Sullivan memberi tahu Wang bahwa Washington "ingin bergerak melampaui" perselisihan yang dipicu oleh balon udara China yang terlihat di atas wilayah AS musim dingin lalu. AS mengklaim bahwa balon itu digunakan untuk memata-matai dan mengirim jet tempur untuk menembak jatuhnya pada awal Februari. Beijing mengatakan itu adalah pesawat pemantau cuaca yang membelok keluar jalur.Menurut laporan, kedua belah pihak sepakat minggu ini bahwa insiden balon itu "disayangkan" dan ingin "membangun kembali saluran komunikasi yang standar dan normal."Bloomberg melaporkan pada hari Kamis (11/5) bahwa Gedung Putih telah meningkatkan upaya untuk mencari lebih banyak pertemuan dan panggilan dengan pejabat China di berbagai tingkat. Mereka dilaporkan juga mengincar panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan mitranya, Xi Jinping. Kedua pemimpin terakhir bertemu di sela-sela KTT G20 di Indonesia pada November.Ketegangan antara Washington dan Beijing saat ini berpusat di Taiwan dan Asia-Pasifik yang lebih besar, di mana kedua belah pihak saling menuduh melakukan langkah eskalasi.[IT/r]