Menghadapi Iran, AS akan Kerahkan Angkatan Laut

US Navy aircraft (RT).

Islam Times - Langkah itu dilakukan setelah Washington menuduh Teheran menyita beberapa kapal tanker minyak asing.

Militer AS sedang bersiap untuk meningkatkan "postur pertahanan" di Teluk Persia, dengan para pejabat mengklaim bahwa Pentagon akan mengerahkan aset tambahan ke wilayah tersebut untuk berpatroli di jalur pelayaran komersial dan 'melindungi kapal pribadi' dari Iran, Russia Today melaporkan.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengumumkan langkah tersebut pada hari Jumat, mengatakan kepada wartawan bahwa Departemen Pertahanan "akan membuat serangkaian langkah untuk meningkatkan postur pertahanan kami di Teluk Arab," menggunakan nama alternatif untuk Teluk Persia.Pejabat AS mengklaim bahwa Teheran telah menyerang atau melecehkan 15 kapal berbendera asing di kawasan itu selama dua tahun terakhir, menyebut tindakan itu "mengoyahkan."Hanya dalam waktu satu minggu antara akhir April dan awal Mei, Republik Islam Iran menyita dua kapal tanker minyak yang terdaftar di Panama dan Kepulauan Marshall, menarik kecaman dari Angkatan Laut AS."Penyitaan dan pelecehan kapal dagang Iran yang tidak beralasan, tidak bertanggung jawab, dan melanggar hukum harus dihentikan," Wakil Laksamana Brad Cooper, yang memimpin pasukan angkatan laut Armada ke-5, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi di Timur Tengah, menambahkan bahwa pihaknya sekarang “bekerja dengan sekutu dan mitra regional untuk meningkatkan rotasi kapal dan pesawat yang berpatroli di dalam dan sekitar Selat Hormuz.”Terjepit di antara Iran, Uni Emirat Arab, dan Oman, selat sempit itu berfungsi sebagai pusat transit sekitar seperlima dari produk minyak dunia setiap tahun.Sementara Pentagon menawarkan beberapa rincian tentang peningkatan kehadiran militer, dikatakan bahwa kapal perang AS akan melakukan "patroli yang ditingkatkan" di sekitar teluk. Seorang juru bicara CENTCOM mencatat bahwa keputusan itu akan diselesaikan setelah "berkonsultasi dengan sekutu kami," dan akan "konsisten dengan keinginan bersama untuk memastikan keselamatan dan kebebasan navigasi untuk semua negara."Teheran menuduh AS "memicu perang" dan mengobarkan ketegangan dengan mengirim kapal dan kapal selam ke wilayah tersebut di masa lalu. Pejabat Iran mengatakan pada hari Jumat bahwa militernya telah menyita sebuah kapal tanker yang telah disewa secara ilegal oleh warga negara asing.[IT/AR]