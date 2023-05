Media: Media Barat Berupaya Menjadikan Türki sebagai 'Mitra yang Tunduk' 

IslamTimes - Media Barat mendukung kandidat oposisi Turki Kemal Kilicdaroglu karena politisi di Barat berusaha melumpuhkan kemerdekaan negara itu dan menjadikannya “mitra penurut Barat,” kata editor Daily Sabah Mehmet Celik kepada RT dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Minggu (14/5).

Media AS dan Eropa mendukung oposisi karena alasan geopolitik, editor Daily Sabah Mehmet Celik mengatakan kepada RTMenjelang pemilihan presiden hari Minggu di Türki ditandai oleh banyak editorial surat kabar Barat dan sampul majalah yang menyerukan kekalahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sampul majalah The Economist, Der Spiegel, dan Le Point semuanya menggambarkan petahana secara negatif selama seminggu terakhir, dengan sampul The Economist menampilkan slogan-slogan "Erdogan harus pergi" dan "selamatkan demokrasi."“Kritik Barat adalah sesuatu yang telah berlangsung selama sekitar satu dekade terakhir,” kata Celik kepada RT. “Satu-satunya perbedaan dengan pemilihan ini adalah bahwa mereka benar-benar mendukung dan sangat jelas mendukung oposisi.”Sikap anti-Erdogan ini “sangat berkaitan dengan fakta bahwa Türki sekarang berdiri di atas kakinya sendiri dan membuat keputusan sendiri berdasarkan kepentingan warganya sendiri, daripada hanya menjadi mitra Barat yang tunduk,” dia lanjut.Di bawah Erdogan, Türki telah "mendiversifikasi" kebijakan luar negerinya, jelas Celik. Meskipun Türkiye adalah anggota NATO, Ankara telah memutuskan hubungan dengan anggota blok lainnya dengan menolak memberikan sanksi kepada Moskow atas operasi militernya di Ukraina dan meningkatkan hubungan energi dan perdagangannya dengan Rusia selama setahun terakhir, sambil memposisikan dirinya sebagai mediator antara Moskow dan Kiev.Erdogan juga menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai, dan menurut laporan media, mengincar keanggotaan di blok ekonomi yang dipimpin Beijing.“Sistem dunia sedang bergeser,” kata anggota parlemen Turki dan ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Akif Cagatay Kilic kepada RT pada hari Sabtu (13/5). “Ada area tertentu di mana Anda harus bertindak sendiri, di mana Anda harus bertindak dengan sekutu, dan di mana Anda harus bertindak dengan negara yang berbeda, negara tetangga.”"Kami tidak bergeser," tambahnya. “Tanggung jawab pertama yang kita miliki adalah terhadap rakyat kita, terhadap negara kita. Kami berusaha melindungi kepentingan kami sendiri.”Jika terpilih, Kilicdaroglu telah berjanji untuk segera memulai kembali pembicaraan aksesi dengan UE dan menerapkan sejumlah reformasi yang diminta oleh Brussel – terutama membatasi kekuasaan di kantornya sendiri. Sementara Kilicdaroglu mengatakan dia akan mempertahankan hubungan ekonomi dengan Rusia, dia juga menjanjikan hubungan yang lebih dekat dengan sekutu NATO-nya, dan Celik mengatakan kepada RT bahwa beberapa sekutu politiknya telah menyatakan bahwa "akan ada sanksi yang diterapkan" ke Moskow.Jajak pendapat pra-pemilihan menunjukkan Erdogan dan Kilicdaroglu berjarak satu digit satu sama lain, dengan sebagian besar menunjukkan bahwa pemilihan putaran kedua—dipicu ketika tidak ada kandidat yang menerima lebih dari 50% suara—sangat mungkin terjadi. Sekitar 600 kursi parlemen juga diperebutkan pada hari Minggu, dan sebagian besar jajak pendapat menunjukkan Partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan kehilangan mayoritasnya.[IT/r]