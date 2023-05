Pejabat HAM Iran: AS Telah Melakukan Banyak Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kazem Gharibabadi, Secretary of Iran's High Council for Human Rights.jpg

IslamTimes - Seorang pejabat senior hak asasi manusia Iran telah menarik perhatian atas kekejaman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap banyak negara, dengan mengatakan bahwa rezim Amerika telah secara langsung menargetkan warga sipil.

Kazem Gharibabadi, sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran, menggarisbawahi pada hari Minggu (14/5) perlunya meningkatkan kesadaran publik Iran tentang kejahatan AS dan mengambil tindakan internasional dalam hal ini.“Di arena domestik, orang harus tahu kejahatan apa yang telah dilakukan AS terhadap kami. Ini karena kekejaman AS telah langsung menyasar rakyat,” tambahnya.“AS telah melakukan dua kejahatan besar terhadap rakyat Iran di bidang terorisme dan sanksi. Kami memiliki 17.000 korban teror, di antaranya mereka yang tewas dalam pembunuhan pengecut Qassem Soleimani dan rekan-rekannya.”Iran menganggap dirinya sebagai korban utama terorisme karena telah kehilangan lebih dari 17.000 orang dalam aksi teror sejak kemenangan Revolusi Islam tahun 1979.Komandan anti-teror legendaris Iran Jenderal Soleimani dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Dia sangat dihormati di seluruh Timur Tengah karena peran utamanya dalam memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Gharibabadi juga mencatat bahwa masyarakat internasional harus didorong untuk mengambil sikap atas pelanggaran AS terhadap hak-hak bangsa, yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah.'Sanksi mengorbankan negara'Menyinggung masalah sanksi, pejabat itu mengatakan larangan AS telah mempengaruhi hak-hak semua rakyat Iran dan mengorbankan bangsa.Para ahli hukum, tegasnya, meyakini bahwa sanksi sepihak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.Kembali pada Mei 2018, AS mulai secara sepihak memberlakukan sanksi “terberat” terhadap Iran setelah mantan presiden itu meninggalkan kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Meskipun Trump gagal mencapai tujuannya dengan kampanye "tekanan maksimum", larangan tersebut telah sangat merugikan penduduk Iran.Diawetkan di bawah pemerintahan Joe Biden, sanksi AS telah membatasi saluran keuangan yang diperlukan untuk membayar kebutuhan pokok dan obat-obatan.[IT/r]