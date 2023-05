Igor Makarov: Para Penasihat Kebijakan G20 Bosan dengan 'Tatanan Internasional Berbasis Aturan' Amerika yang Melayani Diri Sendiri

IslamTimes - 'Global Selatan' mulai mempertanyakan apakah negara-negara Barat, dan terutama AS, harus diizinkan untuk terus mendikte agenda internasional.

Igor Makarov, Associate Professor di Higher School of Economics (HSE), kepala Laboratorium Riset dan Pendidikan untuk Ekonomi Perubahan Iklim, dan pemimpin redaksi Ekonomi Dunia Kontemporer HSEMinggu lalu, di Mumbai, saya menghadiri konferensi interim Think 20. Ini menggambarkan dirinya sebagai "bank ide" untuk G20 yang menyatukan think tank dan pakar tingkat tinggi untuk membahas masalah kebijakan yang relevan dengan grup.Rekomendasi yang terlibat jauh dari sepele. Dunia berada dalam serangkaian krisis struktural simultan saat ini: ekonomi, tingkat utang, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan, secara terpisah, perubahan iklim. Di atas segalanya, itu juga dilanda krisis tata kelola global, yang arsitektur dasarnya dikembangkan di era yang berbeda (ketika ada keseimbangan kekuatan yang berbeda antar negara, di mana mereka memiliki tujuan yang berbeda).Sasaran utama kritik adalah lembaga keuangan internasional. Masalahnya bukan pada keefektifan yang mereka jalankan oleh negara-negara maju (walaupun ini juga telah banyak diperdebatkan), tetapi mereka tidak mampu mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk tujuan bersama. Dunia memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mengatasi banyak masalah pembangunan berkelanjutan, tetapi tidak dapat diarahkan ke tempat yang membutuhkannya.Misalnya, biaya modal di negara maju (kebanyakan Barat) rata-rata 1,5-2% selama lima tahun terakhir, tetapi di Asia 8%, 16% di Afrika, dan 22% di sub-Sahara Afrika. Pengetatan kebijakan moneter di Barat hanya memperburuk situasi bagi negara-negara berkembang. Peran lembaga keuangan internasional tidak begitu banyak untuk memberikan bantuan kepada negara-negara miskin tetapi untuk membantu menyalurkan tabungan swasta yang cukup di seluruh dunia ke dalam proyek-proyek pembangunan, dengan menanggung sebagian risiko investor.India, seperti yang terjadi, mengeluh bahwa Bank Dunia hanya memberikan sedikit dana (hanya beberapa miliar dolar), relatif terhadap ekonominya yang lebih dari $3 triliun, dalam nominal dolar AS.Kebutuhan kedua adalah digitalisasi. Fokusnya adalah pada digitalisasi layanan dan infrastruktur publik (berlawanan dengan cara yang dapat digunakan untuk industri di AS dan Eropa). Contoh cara kerjanya adalah sistem ID digital yang dikembangkan di India, yang ditautkan ke rekening bank. Hasilnya, sekarang ada empat kali lebih banyak transaksi digital di negara Asia Selatan daripada di China, dan 11 kali lebih banyak daripada gabungan AS dan Eropa Barat.Tujuannya ada dua: untuk memudahkan melibatkan lebih banyak orang (terutama perempuan) dalam kegiatan ekonomi, dan untuk merangsang inovasi. Negara-negara berkembang akan semakin tidak mampu menampung industri Barat (yang merupakan model pertumbuhan China), sehingga inovasi harus dibangun melalui layanan, terutama karena teknologi baru akan memungkinkan perusahaan global untuk melakukan outsourcing lebih banyak lagi.Multilateralisme sangat penting. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana AS, di satu sisi, dan China, di sisi lain, siap menghadapinya.Yang pertama lebih tertarik pada hasil pemilihan berikutnya, dan siklus itu sendiri, daripada masalah global; sementara yang terakhir melihat partisipasinya dalam menyelesaikannya sejauh ini hanya dalam bentuk format China-centric seperti Belt and Road Initiative. Ada satu upaya untuk menyerang Rusia karena merusak tatanan dunia yang berfungsi dengan baik – oleh seorang peserta Anglo-Amerika, yang segera ditegur dengan agak keras oleh seorang Brazil dan kemudian seorang moderator India.Secara umum, setiap pembicaraan tentang "tatanan berdasarkan aturan" di Mumbai tampak melelahkan. Hanya dalam beberapa tahun, saya telah melihat pergeseran yang jelas dari para delegasi yang menyatakan krisis tatanan semacam ini kepada orang-orang kunci yang bertanya siapa yang seharusnya membuat aturan.Kesan umum adalah bahwa presiden berturut-turut Indonesia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, dari 2022-2025, (dengan interaksi yang sangat aktif di antara mereka) G20 akan dimaksimalkan oleh negara-negara tersebut untuk membentuk narasi baru, yang tentunya akan tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam reformasi tata kelola global, tetapi akan menjadi tekanan terus-menerus untuk perubahan ini.[IT/r]