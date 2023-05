AS, Ibu Peri Dari Daesh

IslamTimes - Sejak lahirnya kelompok teroris Daesh atau ISIS, banyak yang bertanya-tanya apa yang menyebabkan terciptanya teroris biadab tersebut. Sudah banyak ahli yang menuding Amerika Serikat. Mereka percaya kebijakan AS di Irak, dan kemudian di Suriah, berperan penting dalam mendirikan Daesh.

Argumen semacam itu, tentu saja, tidak sampai ke media arus utama, di mana Marinir AS sering diagungkan sebagai kekuatan yang memerangi kejahatan.Tapi ketika pernyataan seperti itu dibuat oleh mereka yang mencalonkan diri sebagai presiden AS, maka akan sulit untuk mengabaikannya.George Bush, George W. Bush memiliki masalah yang sama.George W. Bush mengatakan bahwa kesalahan terburuk yang dia buat sebagai presiden adalah mendengarkan direktur CIA George Tenet mengatakan kepadanya bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan jadi Neo kontra dan CIA harus pergi ke Irak dan membuang dan melakukan perubahan rezim dan,... dan kami tidak mendapatkan apa-apa.Sekarang kita telah menghabiskan 8 triliun dolar dan apa yang kita dapatkan dari 8 triliun itu? Tidak ada, lebih buruk daripada tidak sama sekali!Kondisi Irak sekarang jauh lebih buruk daripada saat kami masuk ke sana. Kami membunuh lebih banyak orang Irak daripada yang pernah dilakukan Saddam Hussein. Kami mungkin telah membunuh satu juta orang Irak; tidak ada yang tahu nomornya.Ini adalah negara yang tidak koheren hari ini dengan pasukan pembunuh Syiah bertempur dengan pasukan pembunuh Sunni di jalanan, pemerintah korup, dan polisi korup.Kami menciptakan ISIS. Kami membawa 2 juta pengungsi ke Eropa. Demokrasi yang sangat tidak stabil selama satu generasi di Eropa, yang menyebabkan Brexit.Ini adalah biaya Perang Irak. 8 triliun dolar di sana, 16 triliun untuk penguncian, 24 triliun, tidak ada yang bisa ditampilkan kecuali kelas menengah yang hancur di Amerika Serikat.Dan kita harus mengakhiri itu.Robert Francis Kennedy Jr., Pengacara Lingkungan AmerikaSejak lahirnya kelompok teror Daesh atau ISIS, banyak yang bertanya-tanya apa yang menyebabkan terciptanya teroris biadab tersebut.Bagi sebagian orang, pernyataan Robert F. Kennedy, yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Demokrat untuk pemilihan presiden 2024, mungkin terdengar agak konspirasi.Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bencana keputusan AS untuk menginvasi dan menduduki Irak pada tahun 2003 yang bertentangan dengan hukum internasional, kelompok teroris paling biadab di dunia, yaitu Daesh, tidak akan ada saat ini.Kennedy bukanlah calon presiden pertama yang membuat pernyataan seperti itu. Enam tahun lalu, Donald Trump, yang saat itu mencalonkan diri sebagai presiden, membuat argumen yang sama dengan menyebut Presiden saat itu, Barack Obama, pendiri ISIS.Kita telah menghabiskan triliunan dolar di Timur Tengah, triliunan. Kita seharusnya tidak pernah, pernah, masuk ke Irak. Saya mengatakannya sejak awal. Saya bilang Anda akan mengacaukan Timur Tengah; lalu kita melakukannya.Dan kemudian keputusan yang lebih mudah. Kita seharusnya tidak pernah keluar dengan cara kita keluar. Dan kemudian Obama masuk dan biasanya Anda ingin membersihkan. Dia membuat kekacauan yang lebih besar dari itu. Dia membuat kekacauan seperti itu.Dan kemudian ada Hillary dengan Libya; sangat sedih. Padahal, dalam banyak hal, lho, mereka menghormati Presiden Obama. ISIS menghormati Presiden Obama. Dia adalah pendiri ISIS. Dia adalah pendiri ISIS. Dia adalah pendirinya. Dia mendirikan ISIS, dan menurut saya salah satu pendirinya adalah Hillary Clinton yang bengkok. Salah satu pendiri, Hillary Clinton yang bengkok.Donald J Trump, Mantan Presiden ASCalon presiden Robert F. Kennedy Jr. telah mengakui bahwa AS menciptakan Daesh, menyalahkan Washington atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan masuknya jutaan pengungsi ke Eropa.Pertanyaan jutaan dolarnya adalah bagaimana kelompok teroris semacam itu dapat berperan penting dalam mendorong kebijakan AS di Asia Barat.Terkait dengan Daesh, dinas intelijen AS dan Inggris sama-sama membuat monster sehingga menciptakan antitesis kebebasan di Suriah.Jadi begitu populasi yang datang ke kendali Daesh selama konflik Suriah melihat lubang neraka terbentuk di sekitar mereka, orang Amerika kemudian berharap bahwa mereka akan berlari ke pelukan orang-orang yang menawarkan perdamaian dan kebebasan kepada mereka.Dan begitu orang-orang disiksa atau sangat disiksa, maka mereka merindukan kebebasan, tentu saja. Setidaknya itulah yang diinginkan oleh operasi intelijen Amerika jenis ini. Tapi mereka memainkan permainan serupa di tempat-tempat seperti Libya, dan lihat hasilnya. Mereka memainkan permainan serupa di Irak dan Afghanistan juga, tentu saja, dan AS, mereka suka membuat musuh mereka sendiri, dan mereka harus berlawanan dengan nilai yang mereka proyeksikan.Dan mereka melakukannya untuk memaksa populasi dari budaya target mereka lari ke tangan mereka yang kasar. Jadi, jika Anda bisa membuat musuh Anda lari ke pelukan Anda dari pelakunya, maka Anda telah memenangkan hati dan pikiran mereka.Anda mungkin telah melakukannya dengan tidak jujur, tetapi hati dan pikiran sekarang menjadi milik Anda, terlepas dari cara tidak etis yang Anda lakukan sampai ke titik itu.Johnny Vedmore, Jurnalis InvestigasiPasukan pendudukan AS telah menerbangkan puluhan anggota kelompok teroris Daesh Takfiri dari sebuah penjara di provinsi Hasakah di timur laut Suriah.Ketika Trump menyebut Obama sebagai pendiri ISIS, dia mengatakan bahwa dia dan anggota Republik lainnya membuat pernyataan seperti itu untuk membalas Demokrat atas kekacauan di Asia Barat, tetapi pernyataan calon presiden dari Partai Demokrat 2024 Robert Kennedy menunjukkan bahwa ini bukan hanya tentang permainan partisan.Saya percaya cara terbaik untuk menafsirkannya adalah bahwa ISIS pada dasarnya adalah anak haram dari dua kekuatan politik utama di Amerika Serikat. Ada Partai Demokrat dan Partai Republik, keduanya sama-sama bertanggung jawab atas kebangkitan kelompok tersebut, seperti di pihak Irak.Kita tentu saja melakukan invasi ke Irak yang dipromosikan, dan itu dilakukan oleh kubu Republik oleh pemerintahan republik George W. Bush.Dan di pihak sipil, tentu saja, kita mendapat intervensi dari pihak pemerintahan Obama, pemerintahan Demokrat, untuk mendukung berbagai kelompok bersenjata yang menentang pemerintah Suriah.Jadi bersama-sama ini menciptakan koktail mematikan dari teror, pembunuhan, dan, kekacauan, di seluruh Timur Tengah, dan jenis teror yang dimanfaatkan Amerika Serikat untuk, Anda tahu, untuk pada dasarnya mencoba memperkuat kehadirannya di wilayah.Tapi dari apa yang kita lihat sekarang di Suriah, Irak, negara-negara lain, kehadiran semacam ini perlahan-lahan menghilang dan aktor-aktor regional lainnya seperti Iran, Turki, Arab Saudi, Rusia, benar-benar telah menggantikan pengaruh United Serikat.Denis Rogatyuk, Jurnalis & Pembuat FilmInvasi dan pendudukan Irak adalah bagian dari apa yang disebut 'Perang Melawan Teror' oleh Amerika Serikat. Permainan pertama dimulai di Afghanistan dan kemudian dilanjutkan di Irak. Banyak yang akan mengatakan bahwa Irak bukanlah negara terakhir di garis bidik AS tetapi seharusnya menjadi batu loncatan untuk invasi lainnya.Saya akan mengatakan bahwa perang melawan teror yang sangat disayangkan namanya; itu benar-benar dimaksudkan untuk menjadi perang terhadap kedaulatan. Itu adalah perang melawan kemerdekaan. Itu adalah perang untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik AS di seluruh Timur Tengah.Ini adalah konflik, serangkaian konflik, yang harus kita ingat, tentu saja, dimulai dengan intervensi, invasi ke Afghanistan.Dan saya akan mengatakan bahwa melihat ke belakang sekarang lebih dari 22 tahun sebelumnya, apa yang kita lihat adalah bahwa Amerika Serikat telah gagal baik dalam tujuannya sendiri, dan dalam tujuan sebenarnya yang mereka miliki.Denis Rogatyuk, Jurnalis & Pembuat FilmRobert Ford, duta besar era Obama untuk Suriah yang mendorong pendekatan agresif terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, kini mendukung resolusi untuk memaksa penarikan pasukan pendudukan AS dari negara Arab itu.Pendekatan militer selama dua dekade di Asia Barat telah menyebabkan kerugian yang tak terhitung. Itu telah membunuh dan melukai ratusan ribu warga sipil tak berdosa.Di Irak saja, tempat kelahiran Daesh, invasi AS diproyeksikan telah menyebabkan kematian lebih dari 1 juta orang.Dan tampaknya tidak ada habisnya militerisasi semacam itu, beralih dari satu strategi yang gagal ke strategi lainnya.Tapi sepertinya juga kelanjutan dari siklus saat ini, mungkin siklus 100 tahun saat ini, yang merupakan kelanjutan dari ideologi perang abadi Kissinger, yang diciptakan pada akhir tahun 50-an. Tidak hanya digunakan oleh Kissinger tetapi oleh orang-orang di dalam CFR, Dewan Hubungan Luar Negeri dan Anda memiliki orang lain seperti Dulles bersaudara yang berperan penting.Saya melihatnya sebagai peninggalan berdebu seperti mekanisme kolonialisasi tersembunyi berusia 60 tahun, sejenis strategi yang dirancang khusus untuk tidak pernah melihat konflik pernah diselesaikan, tidak akan pernah ada pemenang, dan tidak akan pernah ada yang kalah. . Dan itu adalah strategi yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan konstan di mana pun itu digunakan.Jadi Perang Melawan Teror itu sendiri seperti pemberlakuan brutal dari kebijakan arus utama fundamentalis AS, yang dirancang secara pasif untuk meneror, tidak hanya musuh bersenjata Barat yang nyata, tetapi semua warga sipil di negara pria, wanita atau anak-anak.Jadi meskipun medan pertempuran dan konflik individu berbeda dalam ruang lingkup dan skala, berbagai musuh Amerika telah dimasukkan ke dalam satu target dengan istilah selimut ini, 'Perang Melawan Teror'.Dan siapa yang sebenarnya menjadi target perang melawan teror? Apakah itu Irak? Apakah itu Suriah? Apakah itu Libia? Sepertinya Perang Melawan Teror benar-benar perang di Timur Tengah; dan itu pasti cara saya melihat ini.Johnny Vedmore, Jurnalis InvestigasiAda beberapa orang yang menyangkal kegagalan perang melawan teror, yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan merugikan pembayar pajak Amerika lebih dari $8 triliun.Tapi ada beberapa orang yang menyangkal Amerika Serikat menciptakan Daesh; mereka hanya tidak melihat korelasinya.Saya benar-benar percaya bahwa orang-orang yang menolak gagasan AS menciptakan ISIS, juga menolak membaca, mereka menolak percakapan, mereka menolak penyelidikan, mereka menolak penelitian, mereka menolak akal sehat.Anda dapat menunjukkan kepada seseorang yang secara perlahan dan terus-menerus dicuci otak sepanjang keberadaannya, Anda dapat menunjukkan kepadanya semua bukti di bawah matahari, tetapi mereka saat ini akan berbalik dan mengatakan hal-hal seperti 'teori konspirasi'. alat untuk menolak ide apa pun.Jadi gagasan bahwa Daesh adalah sesuatu yang diciptakan oleh badan intelijen Barat tampak seperti teori konspirasi lainnya, seperti semuanya.Jadi orang-orang yang menolak untuk mengakui campur tangan intelijen Barat yang jelas dan jelas dan pembuatan aset semacam itu, seperti bagian dari ISIS, maksud saya, banyak orang yang menjadi bagian dari Daesh mereka [sic] tidak tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang mungkin sebagian didanai, atau sebagian diorganisir oleh berbagai badan intelijen jahat; bahkan tidak harus hanya menjadi CIA; ada banyak dari mereka.Johnny Vedmore, Jurnalis InvestigasiPerwira tinggi militer AS Jenderal Mark Milley telah mengunjungi pasukan pendudukan Amerika di Suriah utara sehari setelah dia bertemu dengan pejabat rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan.Pada tahun-tahun pertama pendudukan Irak, militer AS menahan puluhan ribu orang Irak, banyak dari mereka non-kombatan, menahan mereka di Camp Bucca di Irak selatan, di mana militan yang dipenjara tidak hanya mampu meradikalisasi anggota baru di depan mata, tetapi juga juga merencanakan operasi dan serangan di masa depan.Kebetulan, salah satu mantan tahanan Bucca tidak lain adalah Abu Bakr al Baghdadi. Ya, Khalifah yang memproklamirkan diri dan pemimpin Daesh.Penghancuran Irak, kematian ratusan ribu warga sipil, dan destabilisasi total di wilayah itu, adalah cikal bakal utama pembentukan ISIS, khususnya untuk pembentukan ISIS di wilayah Irak.Dalam kasus Suriah, saya percaya bahwa tindakan Amerika Serikat jauh lebih langsung, dan memberikan kontribusi yang jauh lebih langsung terhadap pembentukan dan penguatan kelompok ini.Dalam kasus Suriah, intervensi Amerika Serikat dan, khususnya, jenis dukungan yang diberikannya kepada berbagai faksi yang bertikai dalam konflik Suriah, khususnya kepada berbagai kelompok Islam, di antaranya, al Qaeda, yang pada dasarnya menciptakan aliran yang sangat andal. amunisi, senjata, dan, uang, yang sangat dimanfaatkan oleh ISIS dan mampu membangun dirinya secara efektif selama beberapa tahun.Denis Rogatyuk, Jurnalis & Pembuat FilmAlan Greenspan, yang menjabat sebagai ketua Federal Reserve AS selama hampir dua dekade, telah menulis dalam memoarnya: "Saya sedih karena secara politis tidak nyaman untuk mengakui apa yang diketahui semua orang. Perang Irak sebagian besar tentang minyak".Di Suriah juga, AS telah mempertahankan kehadiran ilegal sambil mengontrol ladang minyak negara itu, semuanya dengan dalih memerangi sisa-sisa kelompok teroris Daesh (ISIS/ISIL) di daerah tersebut.Saya akan mengatakan bahwa ini mungkin, dengan cara tertentu, ini adalah upaya Amerika Serikat untuk mencoba menyelamatkan kegagalan Negara Islam.Itu karena ISIS secara efektif, Anda tahu, gagal dalam tujuannya menggulingkan pemerintah Suriah, gagal dalam tujuan menggulingkan pemerintah Irak, dan khususnya, dalam kasus Suriah, kita harus ingat bahwa pemerintahan Bashar ini Al Assad dipandang sebagai musuh bebuyutan Amerika Serikat.Saya percaya bahwa setelah memahami kegagalan mereka, alternatif terbaik berikutnya untuk divisi kebijakan luar negeri AS adalah mencoba berebut dan menguasai sumber daya alam apa pun yang dapat mereka tangani.Dan ini tentu saja termasuk berbagai ladang minyak, yang saat ini berada di wilayah yang dikelola oleh pasukan militer AS.Denis Rogatyuk, Jurnalis & Pembuat FilmSerangan roket menargetkan fasilitas militer ilegal yang menampung pasukan pendudukan Amerika di provinsi timur Dayr al-Zawr, Suriah.Perang Amerika Serikat melawan teror di Afghanistan telah menjadi salah satu yang membuatnya mendapatkan label paling kejam; bencana, malapetaka, rasa malu, misi yang mengerikan, dan sebagainya.Amerika Serikat menyerang Taliban sekitar 20 tahun yang lalu, bersikeras bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan 911.Kemudian dua tahun lalu, tiba-tiba, pemerintah AS bersikeras untuk bernegosiasi dengan kelompok yang sama dan mengembalikan negara itu ke Taliban tanpa perlawanan.Yah, itu hampir dipotong dan ditempelkan, secara operasional, untuk apa yang telah mereka lakukan, mereka sudah merencanakan untuk pergi ke Afghanistan sebelum mereka melakukannya dan mereka hanya membutuhkan dalih. Jadi kita tahu dari banyak dokumen bahwa banyak hal terjadi sekitar 911.Jadi kelompok teroris yang terlibat dalam serangan 911 hanya yang ada di pesawat kertas, yah, beberapa dari mereka yang terbukti direkrut oleh CIA; teroris utama yang terlibat dalam pencopotan World Trade Center adalah CIA sendiri.Apapun salah satu dari banyak teori yang Anda pilih untuk percaya tentang apa yang terjadi pada 11 September, CIA memainkan peran besar dalam menciptakan jalan yang menyebabkan serangan dan mereka menggunakan trauma untuk menciptakan dukungan untuk pengenalan Undang-undang Patriot, serta banyak bentuk undang-undang lainnya.Dan konspirasi selama beberapa dekade yang telah dilakukan CIA secara internasional sejak awal, telah menjadi sebagian besar alasan mengapa hampir setiap perang besar, bencana, atau, peristiwa sejarah yang berdampak negatif, telah terjadi sejak awal. Jadi (CIA), darah di tangan Mesin Perang pembunuh Amerika yang bersalah, yang, jangan salah paham, bukanlah orang-orang di lapangan.Nah, ini adalah satu hal yang secara mendasar perlu dipahami. Ada perbedaan di Amerika, ada (the) mesin kompleks industri militer Amerika yang menciptakan hal-hal seperti Afghanistan, mencari alasan untuk pergi ke tempat-tempat ini, seperti apa adanya, itu hanya cara untuk menempatkan pasukan dalam barisan untuk potensi konflik dengan Rusia. Maksud saya, Afghanistan selalu tentang itu.Jadi, itu masih hal lama yang sama tetapi mereka harus menemukan dalih baru setiap saat, jadi mereka tidak terus mengatakan hal yang sama. 'Yah, kita perlu melakukannya karena pada akhirnya kita harus mendapatkan Rusia'. Mereka tidak bisa terus mengatakan ini. Jadi Afghanistan jelas merupakan salah satu alat itu, tetapi perbedaannya adalah rakyat Amerika; orang Amerika tidak merasa seperti ini. Mereka tidak merasa, mereka tidak ingin pergi dan menyerang Afghanistan.Jika Anda pergi dan bertanya kepada seseorang di Amerika, beberapa negara acak yang akan dikunjungi Amerika dalam 10 tahun ke depan, apakah Anda ingin menyerang mereka? Mereka akan mengatakan tidak. Dan ada perbedaan yang sangat besar antara itu.Budaya mereka berbeda tetapi pemimpin mereka telah menciptakan mesin monster ini. Itu benar-benar monster, dan menciptakan konflik seperti di Afghanistan, dan seperti yang saya katakan itu adalah copy dan paste.Johnny Vedmore, Jurnalis InvestigasiAda kemungkinan bagi AS dan Zionis Israel untuk berpisah karena dunia sedang bergerak menuju multipolaritas, kata seorang akademisi.Administrasi Trump telah menegosiasikan perjanjian penarikan dengan Taliban.Pejabat AS menegosiasikan pembebasan 5.000 tahanan Taliban yang ditahan oleh pemerintah Ashraf Ghani, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Afghanistan.Pemerintah Afghanistan yang didukung secara internasional runtuh, dan kemudian Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu pada Agustus 2021 ketika Taliban mengambil alih ibu kota, Kabul, di tengah penarikan pasukan AS yang menghancurkan.Secara efektif, Amerika Serikat menyerahkan salah satu negara yang paling penting secara strategis di Timur Tengah, kepada kelompok bersenjata, untuk berbalik dan menempatkan kelompok politik yang, secara efektif, sekarang dapat menyombongkan diri bahwa, Anda tahu, itu mengalahkan kekuatan militer nomor satu di dunia dan yang sekarang menemukan dirinya bukan hanya sebagai sebuah organisasi dengan akar yang dalam di negara ini, tetapi sebagai sebuah organisasi yang dapat memproyeksikan pesan ini kepada rakyatnya, kepada orang-orang di seluruh dunia: 'Kami mengalahkan Amerika Serikat. "Dan saya yakin ungkapan yang satu ini lebih merusak, lebih merusak Amerika Serikat, daripada fenomena lainnya sejak akhir Perang Vietnam.Denis Rogatyuk, Jurnalis & Pembuat FilmMengingat kegagalan di Irak dan Afghanistan, orang akan berpikir bahwa Amerika telah belajar pelajaran mereka sekarang, namun, alih-alih mengakhiri perang selamanya AS, pemerintahan Biden terus melakukan operasi mematikan, menggunakan istilah eufemistik 'di atas pemogokan cakrawala '.Meskipun menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan daripada gabungan 10 negara berikutnya, Paman SamAmerika Serikat saat ini adalah mitra aktif dalam perang di Ukraina dan sedang menuju konfrontasi dengan China.Satu-satunya sekutu sejati yang diharapkan Amerika Serikat untuk tetap bersama di Timur Tengah adalah Zionis Israel, dan Zionis Israel sendiri sedang mengalami krisis politik yang sangat dalam dengan rezim Benjamin Netanyahu saat ini.Tapi kalau kita lihat lebih jauh, kalau kita lihat konflik-konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah, konflik di Suriah, sisa-sisa ISIS di Irak, konflik di Yaman, tentunya.Anda tahu, dalam setiap kasus yang telah kita lihat di Amerika Serikat, tingkat intervensi dilemahkan dan secara efektif didorong mundur oleh para aktor regional, dan saya yakin sangat penting untuk melihat sekarang, untuk melihat pada konflik di Yaman.Dan dalam konteks negosiasi baru ini, yang berlangsung antara Arab Saudi dan Iran, karena kita harus ingat bahwa Arab Saudi, sebagai salah satu sekutu utama Amerika Serikat, hingga saat ini, telah menjadi salah satu peserta utama dalam perang di Yaman.Dan, dan itu adalah salah satu harapan terbesar dari negosiasi antara Iran dan Arab Saudi ini, bahwa konflik ini dapat diakhiri melalui diplomasi, diplomasi, yang juga dibantu oleh China, yang berperan penting dalam menciptakan landasan untuk negosiasi antara Iran dan Arab Saudi ini.China sebelumnya juga telah mengomentari dan membuat beberapa tawaran bantuan untuk membangun kembali Suriah dan Irak menyusul kehancuran yang dibawa oleh intervensi AS di negara-negara tersebut.Jadi saya percaya bahwa sementara perhatian Amerika Serikat tampaknya lebih banyak bergeser ke arah menghadapi China dan juga menghadapi Rusia.Apa yang sebenarnya kita lihat adalah bahwa China pada dasarnya telah menunjukkan kepada dunia seperti apa intervensi kemanusiaan yang sebenarnya.Dalam kasus Timur Tengah, itu berarti menciptakan kondisi dan fondasi perdamaian antara saingan lama, dan juga menciptakan fondasi untuk membangun kembali kawasan itu ke kejayaannya yang dulu.Denis Rogatyuk, Jurnalis & Pembuat FilmDua puluh tahun dari apa yang disebut Perang Melawan Teror yang telah menghasilkan segudang kehancuran dan kebijakan yang salah berturut-turut di Irak dan Suriah, menunjukkan bahwa Amerika, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah ibu peri sebenarnya dari kelompok teroris Daesh atau ISIS.[IT/r]