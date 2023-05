Sanaa Memperingatkan Halangan AS terhadap Kesepakatan Damai di Yaman

IslamTimes - "AS tidak menginginkan solusi untuk perang Yaman dan tidak ingin gaji dibayarkan kepada karyawan Yaman," kata Presiden Dewan Politik Tertinggi Yaman, Mahdi Al-Mashat, Senin (15/5).

Al-Mashat menggarisbawahi bahwa "Sanaa memperingatkan berbagai phihak terhadap perilaku Amerika," setelah menolak mencapai solusi cepat untuk situasi kemanusiaan di Yaman.Pejabat senior Yaman lebih lanjut menunjukkan kemungkinan konsekuensi dari halangan AS terhadap solusi untuk masalah Yaman, menambahkan bahwa, "Siapa pun yang menanggapi pemerasan Amerika adalah orang yang memikul tanggung jawab, dan Saudi memegang tanggung jawab utama atas situasi di wilayah tersebut. ."Dia juga menekankan bahwa Arab Saudi harus menyadari bahwa stabilitasnya terkait dengan Yaman dan eskalasi lebih lanjut akan sangat berbahaya bagi semua pihak yang terlibat.Sebelumnya, Al-Mashat mengatakan bahwa Washington harus secara serius mempertimbangkan ancaman Sayyid Abdul-Malik Al-Houthi, pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah Yaman, karena konsekuensi mengabaikan peringatan ini akan menjadi bencana.Sayyed Al-Houthi telah menekankan bahwa setiap kehadiran Amerika atau Inggris adalah tindakan agresi karena dia menekankan bahwa Yaman tidak akan mentolerir situasi seperti itu dan akan menghadapi pasukan AS dan Inggris sebagai pasukan pendudukan.Dalam hal yang sama, Kepala Komite Tahanan di pemerintahan Sanaa, Abdul Qader Al-Murtada, menegaskan bahwa "Amerika telah menghalangi perdamaian selama periode sebelumnya," menambahkan bahwa AS selalu berusaha menghalangi setiap kemajuan, karena berusaha menanam hambatan di setiap putaran negosiasi terkait dengan file tahanan.[IT/r]