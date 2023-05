Bantuan Militer AS ke Ukraina Dapat Mengering pada Juli

IslamTimes - Pendanaan Washington untuk bantuan keamanannya ke Kiev dapat mengering pada pertengahan musim panas, dan "mengembalikannya tidak akan mudah," kata sebuah media AS mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Sumber mengklaim bahwa $48 miliar paket bantuan Ukraina, termasuk sekitar "$36 miliar dari Pentagon untuk membuat berbagai bantuan militer ke Kiev [...] memiliki sisa sekitar $6 miliar."Menurut outlet tersebut, salah satu orang dalam memperkirakan bahwa, "berdasarkan tingkat pengumuman, uang untuk menarik stok AS yang ada akan habis pada bulan Juli. Itu berarti aliran peralatan dapat terganggu jika Kiev harus menunggu dalam waktu lama untuk tahap pendanaan baru."Sumber itu menambahkan bahwa Gedung Putih sudah membahas paket baru, yang datang di tengah krisis keuangan internal AS, karena Demokrat dan Republik tetap berselisih mengenai plafon utang negara, kebuntuan yang dapat mengakibatkan gagal bayar utang Amerika.Selain itu, Kongres akan menghabiskan beberapa bulan ke depan untuk memperdebatkan anggaran militer fiskal 2024 [AS], masalah yang dapat mempersulit pendanaan Ukraina, kata orang dalam tersebut.Klaim tersebut mengikuti AS yang mengumumkan paket bantuan militer jangka panjang baru senilai $1,2 miliar ke Ukraina awal bulan ini, yang mencakup sistem udara Hawk, serta amunisi untuk pertahanan udara dan perang anti-drone.Semua perangkat keras militer ini akan dibayar di bawah Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, yang memungkinkan pemerintahan Biden untuk membeli senjata dari industri daripada mengambilnya dari stok AS.Perkembangan itu didahului oleh peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bulan lalu bahwa "menghentikan pengiriman senjata [ke Kiev] akan berarti akhir dari Ukraina, dan segera."AS dan sekutunya meningkatkan pasokan militer mereka ke Kiev tak lama setelah Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara yang mengirim senjata ke Ukraina bahwa pengiriman militer ini dianggap sebagai target yang sah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, pada bagiannya, menekankan sekutu NATO mempersenjatai dan melatih Ukraina sama saja dengan keterlibatan langsung dalam konflik tersebut.[IT/r]