Rushdie Mengecam Penerbit atas Penyensoran Buku

IslamTimes - Penulis Inggris dan advokat kebebasan berekspresi Salman Rushdie mengecam penerbit yang mengubah buku-buku lama dengan tujuan melindungi pembaca modern agar tidak tersinggung. Dia berargumen bahwa pembaca yang terlalu sensitif selalu dapat memilih sesuatu yang lain.

Membuat James Bond benar secara politis adalah "hampir lucu," tegas penulis 'The Satanic verses'Rushdie membahas masalah ini pada Senin (15/5) malam saat menerima British Book Award yang bergengsi untuk Freedom to Publish. Dalam pidato penerimaannya di televisi, yang dia sampaikan melalui tautan video dari New York, penulis membunyikan alarm atas apa yang dia anggap sebagai penerimaan penyensoran yang semakin meningkat di negara-negara Barat.Di AS, katanya, dia mencatat “serangan luar biasa terhadap perpustakaan dan buku untuk anak-anak di sekolah, serangan terhadap gagasan tentang perpustakaan itu sendiri.” Anggota parlemen konservatif di beberapa negara bagian Amerika telah berusaha untuk menghapus dari perpustakaan sekolah buku-buku yang mereka anggap tidak pantas untuk anak di bawah umur, karena menggambarkan hubungan seksual dan konten dewasa lainnya.“Saya harus mengatakan bahwa juga mengkhawatirkan melihat penerbit mencari, bagaimana saya harus meletakkan ini, merampok karya orang-orang seperti Roald Dahl dan Ian Flemming,” tambah Rushdie. "Saya harus mengatakan gagasan bahwa James Bond dapat dibuat benar secara politis hampir lucu."Film klasik anak-anak Roald Dahl tahun lalu, termasuk 'Charlie and the Chocolate Factory' dan 'Matilda', dilucuti dari beberapa kata, seperti "gendut" dan "jelek", dalam gerakan yang dihujat Rushdie sebagai "sensor yang tidak masuk akal" pada saat itu. . Penerbit kemudian setuju untuk mencetak versi asli selain versi yang diperbarui, setelah protes publik.Roald Dahl bukanlah malaikat, tetapi ini adalah penyensoran yang tidak masuk akal. Puffin Books dan perkebunan Dahl seharusnya malu. https://t.co/sdjMfBr7WW– Salman Rushdie (@SalmanRushdie) 18 Februari 2023Mengikuti pola yang sama, buku-buku James Bond menghilangkan bahasa negatif tentang penjahat Afrika, menurut media Inggris. Penerbit sekarang mempekerjakan "pembaca kepekaan" untuk menandai bahasa yang dianggap bermasalah dalam karya sastra.“Saya pikir ini harus dilawan. Buku harus datang kepada kita dari masanya dan pada masanya, dan jika itu sulit bagi Anda untuk mengambilnya, jangan membacanya, bacalah buku lain. Tapi jangan mencoba membuat ulang karya kemarin dengan mempertimbangkan sikap hari ini,” bantah Rushdie.Penulis kelahiran India berusia 75 tahun itu telah menjadi berita utama setelah beberapa percobaan pembunuhan dilakukan, termasuk penusukan tahun lalu di atas panggung di New York. Sejak 1988, Rushdie menjadi sasaran ancaman pembunuhan atas bukunya 'The Satanic Verses', yang dicap sebagai penistaan oleh banyak penganut Islam.[IT/r]