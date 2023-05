Pemimpin Jihad Islam Bertemu dengan Delegasi PFLP untuk Menunjukkan Persatuan  Perlawanan Palestina setelah Serangan Israel

IslamTimes - Sekretaris Jenderal gerakan Jihad Islam Ziad al-Nakhala telah bertemu dan berunding dengan wakil sekretaris jenderal Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) untuk menunjukkan persatuan kelompok perlawanan Palestina setelah serangan gencar Zionis Israel baru-baru ini di wilayah Jalur Gaza yang terkepung. .

Nakhala, di hadapan para pemimpin gerakan, menerima Jamil Muzher yang didampingi oleh delegasi terkemuka dari PFLP, pada Selasa (16/5).Situs web resmi gerakan Jihad Islam mengatakan kedua belah pihak meninjau situasi politik dan lapangan selama operasi pembalasan kelompok perlawanan Palestina - dengan nama sandi Revenge of the Free - setelah agresi Zionis Israel, mengungkapkan penghargaan tinggi mereka terhadap posisi keluarga para pejuang, martir dan peran dukungan populer di Gaza.Mereka juga meninjau manajemen medan pertempuran, yang menggagalkan tujuan agresi Zionis.Kedua belah pihak menggarisbawahi terus berfungsinya sistem kontrol dan komando lapangan serta penargetan dan arah tembakan yang efektif, meskipun beberapa pemimpin Brigade al-Quds dan para pejuangnya mati syahid, yang memaksa musuh untuk menerima kondisi perlawanan tersebut dalam berjanji untuk berhenti menargetkan individu, serta warga sipil dan bangunan tempat tinggal.Para peserta menegaskan kelanjutan koordinasi dan integrasi antara Brigade Saraya al-Quds dan Brigade Syuhada Abu Ali Mustafa serta semua faksi perlawanan, masing-masing mengacu pada sayap bersenjata gerakan Jihad Islam dan PFLP.Dalam pertemuan tersebut, mereka menekankan pentingnya persatuan nasional Palestina berdasarkan perlawanan.Setelah pertemuan tersebut, PFLP merilis video yang menampilkan para pejuang dengan Brigade Martir Abu Ali Mustafa berdampingan dengan Brigade Saraya al-Quds serta rekaman tanggapan bersama mereka selama operasi Revenge of the Free.Rezim Zionis Israel meluncurkan kampanye pengeboman mematikan di Jalur Gaza pada 9 Mei, yang memicu penembakan lebih dari 1.000 roket oleh Jihad Islam ke wilayah pendudukan.Kedua belah pihak setuju setelah lima hari pertempuran untuk gencatan senjata yang ditengahi Mesir yang mulai berlaku pada Sabtu malam.Serangan udara Zionis Israel menewaskan sedikitnya 33 warga Palestina di Gaza, termasuk enam anak-anak, dan melukai 147 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.Beberapa pemimpin Jihad Islam juga termasuk di antara para martir Palestina dari konflik terbaru, yang menandai episode terburuk pertempuran antara faksi perlawanan Gaza dan Israel sejak perang 10 hari pada tahun 2021.[IT/r]