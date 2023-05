CNN: Rusia Kemungkinan Menghancurkan Baterai Rudal Patriot Buatan AS

IslamTimes - Serangan rudal hipersonik oleh Rusia pada hari Selasa (16/5) dilaporkan menghantam sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok AS di Kiev, CNN melaporkan, mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

Washington sedang menilai kerusakan untuk menentukan apakah baterai perlu ditarik kembali atau diperbaiki di lokasi oleh pasukan Ukraina, tambah outlet itu.Laporan itu muncul beberapa jam setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa serangan rudal hipersonik Kinzhal telah menghancurkan pangkalan Patriot di Kiev. Serangan hari Selasa juga menghancurkan posisi pasukan Ukraina, fasilitas penyimpanan amunisi, dan senjata yang dipasok Barat, menurut konferensi pers kementerian.Pejabat Ukraina mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa mereka telah mencegat enam rudal hipersonik dengan sistem Patriot mereka, sebuah klaim yang disebut-sebut oleh media Barat sebagai bukti bahwa Kiev menggagalkan senjata Rusia yang dianggap “tak terhentikan”. CNN mengatakan seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS merujuk pertanyaan tentang serangan Rusia yang berhasil kepada pejabat Ukraina, yang menolak mengomentari klaim Moskow.Ukraina dilaporkan memiliki dua sistem Patriot yang beroperasi – satu dipasok oleh AS dan baterai disediakan bersama oleh Jerman dan Belanda. “Mencabut satu dari komisi, bahkan untuk waktu yang singkat, dapat memengaruhi kemampuan Ukraina untuk mempertahankan Kiev di tengah serangan rudal Rusia yang semakin intensif,” kata CNN.Pejabat AS mengatakan kepada CNN pekan lalu bahwa Moskow telah menargetkan sistem Patriot dalam serangan hipersonik awal bulan ini, tetapi pasukan Ukraina menggunakan baterai untuk mencegat rudal Rusia. Outlet itu mengatakan baterai Patriot menggunakan radar yang kuat untuk mendeteksi ancaman yang masuk dari jarak jauh, memungkinkan militer Rusia untuk mengambil sinyal mereka dan menentukan lokasi mereka.[IT/r]