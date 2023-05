Demokrat Mengusir Terdakwa Republik dari Kongres

IslamTimes - Demokrat pada hari Selasa bertindak mengeluarkan George Santos dari Kongres.

Partai Republik New York memenangkan pemilihan pada November tahun lalu, tetapi resumenya telah terbukti sebagian besar dibuat-buat dan keuangan kampanye serta perilakunya di masa lalu, beberapa diduga kriminal, telah diteliti dengan sangat rinci.Pekan lalu, jaksa federal mendakwa Santos atas berbagai tuduhan penipuan kawat, pencucian uang, pencurian dana publik, dan berbohong kepada Kongres. Tampil di pengadilan di Long Island, dia mengaku tidak bersalah dan mengaku sebagai korban perburuan penyihir politik.Sekarang, Demokrat DPR telah memicu manuver politik yang dirancang untuk memaksa Partai Republik memutuskan hubungan dengan Santos atau secara terbuka memilih untuk membelanya.Agar berhasil, resolusi istimewa yang diperkenalkan oleh Robert Garcia, seorang Demokrat California, harus menarik dua pertiga dukungan di DPR. Resolusi bisa datang ke pemungutan suara dalam waktu dua hari.Pada hari Selasa (16/5), Garcia mengatakan kepada wartawan: “Partai Republik di DPR sebenarnya harus mencatat dan membuat keputusan tentang apakah mereka benar-benar akan membela kebenaran dan akuntabilitas, atau apakah mereka akan berdiri dengan seseorang. itu jelas pembohong.”Beberapa Republikan mengatakan Santos harus berhenti tetapi para pemimpin partai belum putus dengannya, dengan mengatakan dia memiliki hak untuk meminta pembebasan saat mewakili distriknya.Partai Republik mengendalikan DPR dengan hanya lima kursi – dan Demokrat akan disukai untuk memenangkan kursi Santos jika kursi itu kosong. Pada bulan Januari, di tengah pemberontakan sayap kanan, Santos mendukung Kevin McCarthy melalui 15 suara sebagai pembicara.Garcia juga mengatakan Hakeem Jeffries dari New York, pemimpin minoritas Demokrat, "terlibat" dalam proses tersebut.McCarthy mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan berbicara dengan Jeffries untuk merujuk resolusi tersebut ke komite etika DPR, yang dia harap akan "bergerak cepat" meskipun jarang melakukannya atau menjatuhkan hukuman berat.Hanya lima anggota DPR yang pernah didepak. Tiga diusir karena berjuang untuk Konfederasi dalam perang saudara. Dua diusir setelah dihukum karena kejahatan.Yang terakhir, James Traficant dari Ohio, dikeluarkan pada tahun 2002. Seperti Santos, Traficant mengambil jalan seperti pahlawan kesiangan melalui aula kekuasaan.Melaporkan kematiannya pada tahun 2014, New York Times mengatakan Traficant dikenal karena “kepribadian dan pakaiannya yang penuh warna, sandiwara legislatifnya, dan gaya rambutnya yang liar.[IT/r]