Laporan: AS Ingin Hubungan Saudi-‘Israel’ Lebih Dekat Pada Akhir 2023 

Menurut Walla! Berita, para pejabat mengatakan Gedung Putih akan mencoba mendorong kesepakatan normalisasi antara kedua belah pihak pada akhir tahun 2023, sebelum kampanye presiden menduduki agenda Presiden AS Joe Biden. Setiap kesepakatan normalisasi antara rezim 'Tel Aviv' dan Riyadh, yang dimediasi oleh Washington, juga dapat memperbaiki hubungan yang tegang antara AS dan Arab Saudi.Laporan itu muncul beberapa hari setelah Duta Besar AS untuk wilayah yang diduduki Zionis 'Israel' Thomas Nides mengatakan kepada i24NEWS bahwa normalisasi antara Arab Saudi dan 'Israel' "sangat penting" bagi Washington, "dan kami bekerja dengan Zionis 'Israel' untuk mendapatkan itu. Itu juga terjadi seminggu setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman [MBS] di Jeddah di mana mereka dilaporkan membahas normalisasi Zionis 'Israel'-Saudi.Menurut dua pejabat AS yang dikutip Walla! Berita, MBS mengatakan dia tidak tertarik untuk mengambil langkah-langkah kecil untuk menghangatkan hubungan dengan Zionis 'Israel' dan sebaliknya lebih suka mencapai satu kesepakatan komprehensif yang akan mencakup normalisasi dengan entitas Zionis 'Israel' sambil memperkuat kerja sama keamanan.Mereka menambahkan bahwa Riyadh berkepentingan untuk mencapai kesepakatan dengan Zionis 'Israel' saat Biden masih berada di Gedung Putih karena keputusan tersebut kemudian akan mendapatkan dukungan bipartisan di Washington dan legitimasi yang meluas, terutama mengingat kesepakatan semacam itu akan mencakup tindakan yang mungkin tidak populer.Salah satu hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan, kata pejabat itu, adalah kekhawatiran tentang permintaan Riyadh untuk memperkuat kerja sama militer dengan Washington dan mendapatkan akses ke sistem senjata AS.[IT/r]