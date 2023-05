China Menuduh AS Mempersenjatai Masalah Teknologi

IslamTimes - AS menyerang perusahaan dan ilmuwan China sebagai bagian dari upayanya untuk menggagalkan pengembangan teknologi negara lain, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada hari Rabu (17/5).

Selama konferensi pers regulernya, Wang berpendapat bahwa Pasukan Penyerang Teknologi Pengganggu yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman AS [DOJ] pada bulan Februari dirancang untuk "menyalahgunakan rezim kontrol ekspor".“AS telah mempolitisasi, menginstrumentasi, dan mempersenjatai masalah teknologi, dan berusaha menggagalkan kemajuan teknologi negara lain,” kata Wang.Juru bicara itu mendesak AS untuk meninggalkan "mentalitas Perang Dingin yang sudah ketinggalan zaman," dan untuk "berhenti menyalahgunakan kekuasaan kehakiman untuk menargetkan peneliti China." Dia menekankan bahwa Beijing akan “dengan tegas melindungi hak dan kepentingan warga negara China yang sah.”Komentar Wang muncul setelah DOJ mengumumkan pada hari Selasa (16/5) bahwa dua mantan insinyur perangkat lunak yang tidak disebutkan namanya telah ditangkap karena diduga mencuri materi dari perusahaan teknologi AS untuk "memasarkannya ke pesaing China". Menurut DOJ, salah satu insinyur itu adalah warga negara China.Gedung Putih telah berulang kali menuduh Beijing melakukan pencurian teknologi dan menggunakan perusahaan telekomunikasi seperti Huawei dan layanan berbagi video TikTok untuk spionase. China membantah tuduhan tersebut dan menuduh AS mencoba menumbangkan persaingan di pasar TI global.Pada hari Rabu, negara bagian Montana memberlakukan larangan total terhadap TikTok. Layanan ini telah dibatasi setidaknya di 25 negara bagian AS lainnya dan di dalam pemerintah federal, yang telah melarang aplikasi tersebut di perangkat resmi.Huawei dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan AS pada tahun 2019, dengan sebagian besar pemasok Amerika dilarang mengirimkan barang dan teknologi ke perusahaan kecuali mereka diberikan lisensi. Langkah tersebut bertujuan untuk memotong kemampuan perusahaan China untuk membeli atau merancang chip semikonduktor yang menggerakkan sebagian besar produknya.Ketegangan antara AS dan China, dua ekonomi terbesar di dunia, telah meningkat saat mereka bersaing untuk mendominasi teknologi utama, termasuk semikonduktor. Pada bulan Oktober, pemerintahan Biden meluncurkan pembatasan besar-besaran pada kemampuan China untuk membeli semikonduktor dan peralatan pembuat chip, menempatkan perusahaan negara tersebut dalam daftar untuk pengawasan lebih lanjut.[IT/r]