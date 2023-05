Biden Tidak Akan Meminta Maaf atas Pembantaian Nuklir AS di Hiroshima dan Nagasaki selama Kunjungan Jepang

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden tidak bermaksud untuk menyampaikan permintaan maaf selama kunjungannya yang akan datang ke Jepang atas pemboman atom Amerika di kota-kota Jepang di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 yang membantai lebih dari 200.000 orang, penasihat keamanan nasionalnya telah menyatakan.

Ketika ditanya pada hari Rabu (17/5) apakah Biden memiliki rencana untuk meminta maaf atas serangan nuklir AS terhadap dua kota Jepang yang naas itu, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menjawab dengan tegas, "Tidak!"“Presiden tidak akan membuat pernyataan di Peace Memorial Park. Dia akan berpartisipasi dengan para pemimpin G7 lainnya dalam peletakan karangan bunga dan beberapa acara lainnya. Tapi ini, dari sudut pandangnya, bukan momen bilateral. Ini dia, sebagai salah satu pemimpin G7, datang untuk memberikan penghormatan," kata Sullivan lebih lanjut kepada wartawan yang melakukan perjalanan dengan Air Force One ke puncak.Secara terpisah pada hari Rabu (17/5) dan pada konferensi pers di Gedung Putih, seorang reporter juga bertanya kepada juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby apakah Biden bermaksud untuk meminta maaf atas serangan atom atau membuat komentar tentang apa yang terjadi. Kirby menawarkan tanggapan yang identik dengan tanggapan Sullivan, bersikeras bahwa fokus perjalanan Biden bukanlah pada masa lalu, tetapi "tentang masa depan"."Presiden berencana untuk mengunjungi tugu peringatan itu dan memberikan penghormatan kepada nyawa orang-orang tak berdosa yang tewas dalam bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima," tambah Kirby.Hiroshima dilenyapkan oleh bom nuklir tipe ledakan plutonium - dikenal sebagai "Little Boy" - pada 6 Agustus 1945 yang menewaskan 140.000 orang. Tiga hari kemudian, ledakan bom fisi jenis senjata uranium yang diperkaya - dikenal sebagai "Fat Man" - menewaskan sekitar 74.000 orang di Nagasaki, pada hari-hari terakhir Perang Dunia II.Tidak pernah ada permintaan maaf resmi dari Washington atas pemboman nuklirnya di dua kota di Jepang. AS agak berhati-hati untuk tidak meminta maaf sementara hanya mengungkapkan kesedihan atas kehancuran besar yang ditimbulkannya.Pernyataan pejabat itu disampaikan saat Biden dijadwalkan mengunjungi Peace Memorial di Hiroshima -- kampung halaman Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida -- pada Jumat dan bertemu dengan orang-orang yang selamat dari ledakan nuklir saat melakukan tur keliling negara untuk ambil bagian dalam Grup tersebut. dari 7 puncak.Tugu peringatan, yang meliputi tugu peringatan untuk orang mati, Peace Dome yang dibom secara ikonik, dan museum tentang bom dan akibatnya, adalah sisa-sisa satu-satunya bangunan di Hiroshima yang selamat dari ledakan nuklir.Barack Obama adalah presiden Amerika pertama yang mengunjungi Peace Memorial di Hiroshima pada tahun 2016. Dia tidak meminta maaf atas satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran dalam sejarah, dia juga tidak meremehkan keputusan Presiden AS Harry Truman untuk melakukan pembantaian monumental.AS terus menyombongkan diri untuk membenarkan pengeboman dan pembantaian berikutnya, berpendapat bahwa itu diperlukan untuk mengakhiri perang dan "menyelamatkan nyawa", meskipun banyak sejarawan mempertanyakan pandangan itu dan bersikeras bahwa pandangan itu tidak dapat dibenarkan.G7 adalah forum politik antar pemerintah yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Uni Eropa (UE) adalah “anggota yang tidak disebutkan satu per satu”.Grup ini berasal dari Grup Enam atau G6 yang dibentuk pada tahun 1975. Kemudian berubah menjadi G7 pada tahun 1976 dengan penambahan Kanada, dan ke G8 dengan bergabungnya Rusia pada tahun 1998. Namun, pada tahun 2014, Rusia dikeluarkan dari kelompok selama krisis Ukraina. Uni Eropa telah berpartisipasi dalam KTT sejak 1980-an.G7 sekarang dikritik karena defisit perwakilannya, tidak termasuk negara berkembang terbesar di dunia seperti Brasil, India, dan China.[IT/r]