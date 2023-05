Mantan Menhan: Taiwan Dapat Membayar Harga yang 'Tak Terpikirkan' untuk Senjata AS 

IslamTimes - Taiwan dapat menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika menerima senjata gratis dari AS di tengah pertikaian dengan Beijing, seorang mantan menteri pertahanan dari pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu memperingatkan pada hari Kamis (18/5).

Seorang mantan pejabat Taipei mendesak kehati-hatian atas rencana Pentagon untuk memberikan “bantuan keamanan yang signifikan” secara gratisBerbicara kepada wartawan, Feng Shih-kuan, yang menjabat sebagai menteri pertahanan Taiwan dari 2016 hingga 2018, diminta untuk mengomentari pernyataan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, yang mengkonfirmasi minggu ini bahwa Washington akan “segera memberikan bantuan keamanan tambahan yang signifikan ke Taiwan.” sebagai bagian dari program darurat yang sama yang digunakan untuk mendukung Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia.“Jika Anda tiba-tiba menerima bantuan gratis seperti itu, Anda harus membayar harga tertentu yang tidak terpikirkan,” kata mantan menteri itu tanpa menjelaskan lebih lanjut.Ketika didesak untuk menjelaskan apakah yang dia maksud adalah perang antara Taiwan dan Beijing, Feng berkata bahwa dia yakin “kita tidak akan sebodoh itu, dan harus ada beberapa pilihan.”Pada hari Senin, Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng menyatakan bahwa pulau itu sedang bernegosiasi dengan Pentagon untuk menerima senjata senilai $500 juta, yang akan gratis dan "tidak dipotong dari daftar pembelian yang telah ditunda oleh AS". Dia juga mengklarifikasi bahwa paket senjata itu akan “mencakup rudal dan beberapa layanan logistik untuk membantu melatih tentara kita.”Sementara itu, sumber militer Taiwan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada South China Morning Post bahwa bantuan militer AS akan mencakup sistem pertahanan udara portabel Stinger, rudal anti-tank TOW 2B Aero dan Javelin.Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Washington telah menandatangani sejumlah kesepakatan senjata dengan Taipei, termasuk perjanjian tahun 2019 senilai $8 miliar untuk menyediakan 66 pesawat tempur F-16V kepada Taiwan, yang tertunda karena gangguan rantai pasokan, menurut kepada kementerian pertahanan Taiwan.China, yang memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, telah berulang kali mengutuk pasokan senjata AS ke Taipei, mengklaim bahwa tindakan tersebut mengubah wilayah itu menjadi "tong mesiu" dan memperingatkan "konsekuensi" bagi mereka yang mencampuri urusan dalam negeri Beijing. [IT/r]