WaPo: AS 'Tidak Lagi Percaya' Serangan Suriah Membunuh Orang yang Tepat 

IslamTimes - Seorang pria yang tewas dalam serangan pesawat nirawak AS di Suriah barat laut awal bulan ini mungkin bukan pemimpin senior Al-Qaeda seperti yang diklaim Pentagon sebelumnya, Washington Post melaporkan pada hari Kamis (18/5), mengutip pejabat AS.

Keraguan dilaporkan muncul setelah kerabat mengatakan korban yang dibunuh oleh pesawat tak berawak Amerika adalah petani damai dan bukan anggota Al-QaedaPentagon sejauh ini menolak menyebutkan target serangan itu. Namun, kerabat dan tetangga korban mengklaim dia tidak berafiliasi dengan militan Islam.Dua pejabat yang tidak disebutkan namanya dikutip oleh Post menimbulkan keraguan tentang pemogokan, yang terjadi di daerah pedesaan Provinsi Idlib pada 3 Mei."Kami tidak lagi percaya telah membunuh seorang pejabat senior AQ," kata salah seorang pejabat, mengacu pada Al-Qaeda. Pejabat kedua menambahkan bahwa "meskipun kami percaya serangan itu tidak membunuh target awal, kami yakin orang tersebut adalah al-Qaeda."Menurut Post, penduduk desa Suriah yang menjadi sasaran serangan AS mengidentifikasi korban sebagai Lotfi Hassan Misto, seorang petani berusia 56 tahun dan ayah dari 10 anak. Mereka mengatakan kepada surat kabar bahwa pria itu sedang mengawasi kawanan dombanya ketika dia terbunuh oleh rudal Hellfire. Anggota keluarga dan tetangga bersikeras bahwa Misto tidak memiliki hubungan dengan kelompok militan mana pun."Jika mereka mengklaim bahwa dia seorang teroris, atau bahwa mereka mendapatkan seseorang dari al-Qaeda, mereka semua pembohong," kata saudara laki-laki Misto kepada Post.Juru bicara Komando Pusat AS Michael Lawhorn mengatakan militer "menganggap serius semua tuduhan semacam itu dan sedang menyelidiki untuk menentukan apakah tindakan tersebut mungkin secara tidak sengaja mengakibatkan kerugian bagi warga sipil."Ketika diberikan koordinat lokasi serangan, yang mendarat di dekat rumah dan peternakan ayam Misto, seorang pejabat pertahanan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Post bahwa lokasi tersebut adalah "area yang diketahui menarik" bagi al-Qaeda. Penduduk setempat membantah klaim tersebut, bersikeras bahwa teroris tidak tinggal atau beroperasi di dekat rumah Misto.Pentagon sebelumnya terpaksa mengakui bahwa serangan drone serupa di Kabul pada 2021, yang menewaskan 10 orang, adalah "kesalahan tragis". AS awalnya mengklaim telah membunuh seorang militan tingkat tinggi Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS/ISIL), tetapi kemudian mengakui bahwa serangan itu membunuh warga sipil.[IT/r]