Ukraina Memiliki Waktu Lima Bulan untuk Mengesankan AS Sebelum Ditekan ke dalam Pembicaraan Damai

IslamTimes - Media AS melaporkan bahwa Ukraina memiliki waktu lima bulan untuk menunjukkan keuntungan yang dapat dibuktikan dan signifikan atau sekutu Barat khawatir dukungan keuangan dan militer dari AS dapat berkurang dan tekanan akan meningkat di negara itu untuk melakukan negosiasi perdamaian.

Media AS melaporkan masalah tersebut, mengutip beberapa pejabat senior Eropa yang berbicara tanpa menyebut nama.Amerika Serikat sedang memasuki siklus pemilu dan penting, kata seorang pejabat Eropa, bahwa publik Amerika dapat dijual dengan gagasan bahwa lebih dari $113 miliar bantuan pembayar pajak yang diberikan ke Ukraina telah efektif dan "untuk membuktikan bahwa semua paket bantuan tersebut telah berhasil dalam hal kemajuan Ukraina."Pejabat AS berpendapat bahwa paket $48 miliar saat ini yang disahkan tahun lalu, cukup untuk menopang Ukraina selama kira-kira lima bulan lagi, tetapi sekutu Eropa khawatir paket bantuan masa depan dari AS akan mendekati tingkat yang sama.Namun demikian, awal bulan ini Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan negaranya membutuhkan lebih banyak senjata Barat sebelum dia dapat memerintahkan dimulainya serangan balasan Ukraina. Dia mengunjungi empat negara NATO minggu ini, Italia, Jerman, Prancis, dan Inggris, mengamankan miliaran lebih banyak bantuan, tetapi dukungan Eropa masih dibilang kecil dari apa yang telah diberikan AS.Pemerintah AS juga telah mencapai pagu utangnya sendiri, yang menyebabkan perdebatan tentang pengeluaran domestik. Beberapa program sosial dapat dipotong dalam negosiasi, yang akan membuat penjualan paket bantuan kepada pembayar pajak Amerika menjadi lebih sulit jika Ukraina tidak dapat ditampilkan sebagai taruhan kemenangan.Presiden AS Joe Biden, setidaknya di depan umum, tetap teguh dalam dukungannya untuk Ukraina. Sebelum menuju ke KTT G7 pada hari Rabu, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa "Presiden Biden telah sangat jelas mendukung Ukraina selama diperlukan."Namun, kemungkinan lawan Biden pada tahun 2024, mantan Presiden Donald Trump, mengatakan pekan lalu bahwa dia tidak memikirkan perang “dalam hal menang dan kalah,” dan sebaliknya berfokus pada “menyelesaikannya sehingga kita berhenti membunuh semua orang ini. ” Dia juga tidak akan berkomitmen untuk mengirimkan lebih banyak paket bantuan dan berjanji untuk mengakhiri perang “dalam 24 jam.”Dan ada petunjuk dari Republik lainnya bahwa dukungan untuk Ukraina tidak terbatas. Sementara Ketua DPR Kevin McCarthy [R-CA] mengatakan dia akan "terus mendukung" bantuan ke Ukraina, dia juga mengatakan sebelumnya bahwa itu tidak akan datang dalam bentuk "cek kosong".Dukungan di antara publik Amerika untuk Ukraina juga merosot. Jajak pendapat telah menunjukkan dukungan serendah 48% pada bulan Januari dan sementara jajak pendapat lain memiliki jumlah lebih dari 50% dalam beberapa bulan terakhir, itu masih jauh dari musim panas lalu ketika 73% orang Amerika mendukung bantuan militer ke Ukraina.Tanpa perolehan yang signifikan oleh angkatan bersenjata Ukraina, kecil kemungkinan tren itu akan berbalik arah.“Jika kita sampai bulan September dan Ukraina belum memperoleh keuntungan yang signifikan, maka tekanan internasional terhadap [Barat] untuk membawa mereka ke perundingan akan sangat besar,” kata seorang pejabat.Baik Majelis Umum PBB dan KTT G20 berlangsung pada bulan September. Kedua peristiwa tersebut akan mewakili peluang untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan.Beberapa negara telah menawarkan untuk bertindak sebagai mediator, termasuk China, Brasil, dan Turki, tetapi Zelensky telah menolak mediasi sejak awal konflik ketika Ukraina menarik diri dari negosiasi yang dimediasi oleh Turki. Pada hari Sabtu, dia menolak tawaran lain dari Paus Fransiskus untuk mediasi.Tetapi sebagian besar kemampuan berkelanjutan Ukraina bergantung pada dukungan Barat, dan pejabat Eropa lainnya mengatakan mereka “tidak dapat mempertahankan tingkat bantuan yang sama selamanya,” meskipun dia merasa satu atau dua tahun lagi masih mungkin.[IT/r]