Kebakaran Hutan Alberta Memukul Aliran Gas Kanada ke AS, Menaikkan Harga

IslamTimes - Pejabat di provinsi Alberta Kanada mengatakan kebakaran hutan yang cepat telah memperlambat aliran keluar gas alam ke AS, meningkatkan harga.

Mereka mengatakan aliran gas dari Kanada ke AS telah turun ke level terendah baru dalam 25 bulan karena kebakaran hutan mengganggu produksi.Pada hari Kamis (18/5), gas alam berjangka AS naik sekitar dua persen mencapai level tertinggi dua minggu karena pengurangan impor dari Kanada. Gas berjangka AS juga naik sekitar 13 persen selama dua minggu terakhir sejak impor dari Kanada mulai menurun.Saat ini ada sekitar 92 kebakaran hutan aktif di Alberta, memaksa lebih dari 10.000 orang keluar dari rumah mereka. Pejabat telah memperingatkan bahwa lebih banyak kebakaran hutan dapat menyebar dalam beberapa hari ke depan karena suhu yang mencapai rekor tertinggi dan vegetasi yang kering.Para pejabat mengatakan hampir 2.700 petugas pemadam kebakaran, termasuk personel dari lembaga Kanada dan AS, dan tentara Kanada, saat ini sedang memerangi kebakaran hutan dan lebih banyak lagi diharapkan untuk bergabung.Kebakaran telah memaksa perusahaan minyak dan gas untuk memangkas produksi setidaknya 319.000 barel setara minyak per hari, atau 3,7 persen dari total produksi negara.Menurut perkiraan perusahaan konsultan Rystad Energy, hampir 2,7 juta barel per hari produksi pasir minyak Alberta pada bulan Mei berisiko di zona peringkat bahaya kebakaran yang “sangat tinggi” atau “ekstrim”.Di Kanada bagian barat, musim kebakaran terjadi dengan cepat tahun ini karena suhu yang mencapai rekor tertinggi dan vegetasi yang kering, sementara provinsi tetangga Saskatchewan, Manitoba, British Columbia, dan Saskatchewan, semuanya mengalami peningkatan aktivitas kebakaran.Provinsi Alberta yang kaya minyak, yang mengadakan pemilihan provinsi pada 29 Mei, paling terpukul.Peramal cuasa tidak mengharapkan hal-hal menjadi lebih baik sampai setidaknya sampai minggu depan.[IT/r]