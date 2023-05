Jerman Mengatakan Tidak Mampu Menjadi Bagian dari Koalisi untuk Menyediakan Pesawat Tempur bagi Ukraina

IslamTimes - Jerman telah bersikeras bahwa mereka tidak memiliki kemampuan militer untuk berkontribusi pada inisiatif yang didukung Inggris untuk memasok Ukraina dengan pesawat tempur dalam upaya memenuhi permohonan putus asa Kiev untuk mengakses kekuatan udara dalam perang melawan Rusia.

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengakui pada hari Rabu (17/5) bahwa negaranya tidak memiliki kapasitas pelatihan maupun peralatan militer yang tepat untuk menjadi bagian dari upaya Barat yang dipelopori oleh Inggris untuk mengirim pesawat tempur canggih untuk Ukraina."Kami tidak dapat memainkan peran aktif dalam aliansi semacam itu, dalam koalisi semacam itu, karena kami tidak memiliki kapasitas pelatihan, kompetensi, atau pesawat," katanya di ibu kota Berlin selama konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Inggris Ben Wallace.Pernyataan Pistorius datang hanya beberapa hari setelah Inggris mengumumkan pada pertemuan puncak para pemimpin Eropa di Reykjavik, Islandia, bahwa pihaknya bekerja sama dengan Belanda untuk membangun apa yang disebut "koalisi jet" internasional guna membantu Ukraina memperoleh jet tempur F-16 dari negaranya. kebanyakan sekutu Barat.Pejabat Ukraina telah menempatkan pesawat perang buatan AS di bagian atas daftar keinginan mereka dalam upaya untuk mendapatkan akses ke jet tempur canggih.Sementara Inggris, Jerman dan AS sejauh ini menolak untuk memasok Kiev dengan pesawat tempur mereka sendiri.Ukraina dilaporkan juga ingin mengamankan kesepakatan untuk mendapatkan pesawat tempur Gripen Swedia."Terserah Gedung Putih untuk memutuskan apakah ingin merilis teknologi itu," kata Wallace, untuk bagiannya, tetapi menambahkan bahwa London akan mendukung dengan cara apa pun yang bisa dilakukan negara mana pun yang ingin memasok Ukraina, yang sebagian besar pesawat tempurnya beroperasi di era Soviet. .“Apa yang benar-benar penting di sini adalah memberi isyarat kepada Rusia bahwa kita sebagai bangsa tidak memiliki prinsip filosofis keberatan untuk memasok kemampuan Ukraina yang dibutuhkannya tergantung pada apa yang sedang terjadi, di medan perang,” klaim menteri pertahanan Inggris.Pistorius mencoba mengikuti garis yang mirip dengan Wallace, bersikeras bahwa "tergantung pada Gedung Putih... untuk memutuskan apakah pesawat tempur F-16 dapat dikirimkan."Prancis dan Belgia juga menawarkan untuk membantu melatih pilot Ukraina di pesawat tempur modern.Washington sejauh ini mengesampingkan memasok jet F-16 ke Kiev, dengan alasan bahwa langkah itu tidak praktis karena persyaratan pelatihan dan potensi jet untuk ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia.Belum ada jet rancangan Barat yang dipasok ke Kiev meskipun ada permohonan berulang kali.Di tempat lain dalam sambutannya, Pistorius lebih lanjut menggarisbawahi bahwa Jerman akan terus mendukung upaya perang Ukraina dengan berfokus pada bidang keahliannya, seperti tank dan pertahanan udara.Pada hari Sabtu, Berlin mengumumkan rencana untuk mengirimkan paket persenjataan besar-besaran untuk Ukraina senilai 2,7 miliar euro dalam upaya terbarunya untuk lebih mendorong upaya perang pimpinan AS melawan Rusia.Paket senjata Berlin untuk Kiev termasuk 20 kendaraan tempur infanteri Marder, 30 tank Leopard 1, 15 tank antipesawat Gepard, 200 drone pengintai, empat sistem antipesawat Iris-T tambahan termasuk amunisi, amunisi artileri tambahan dan lebih dari 200 kendaraan tempur lapis baja dan logistik.Awal bulan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan bahwa Jerman semakin terlibat dalam perang Ukraina karena banyaknya persenjataan yang ditawarkan Berlin ke Kiev.Rusia memulai apa yang digambarkannya sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari 2022 sebagai bagian dari tindakan keamanan nasional terhadap kemajuan timur yang terus berlanjut dari aliansi militer NATO pimpinan AS serta melindungi penduduk berbahasa Rusia di Ukraina timur melawan upaya bermusuhan oleh Kiev.Sejak itu, AS dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah memasok senjata ke Ukraina senilai puluhan miliar dolar, termasuk sistem roket, drone, kendaraan lapis baja, tank, dan sistem komunikasi meskipun Rusia berulang kali memperingatkan bahwa bantuan militer Barat hanya akan memperpanjang perang.Jerman, bersama dengan AS, telah menjadi salah satu pemasok persenjataan terbesar untuk militer Ukraina.[IT/r]