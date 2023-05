Jokowi dan PM Kishida Bahas Peningkatan Kemitraan RI-Jepang

Islam Times - Presiden Joko Widodo dari Indonesia dan Perdana Menteri Kishida dari Jepang bertemu dalam pertemuan bilateral di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada hari Sabtu untuk membahas penguatan kemitraan antara kedua negara.

Pertemuan dimulai dengan Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pemerintah Jepang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima."Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret," kata JokowiSelama pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendorong percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Jepang (IJEPA). Presiden Jokowi memiliki target agar perundingan tersebut dapat diselesaikan pada bulan September 2023.Presiden Jokowi juga mengingatkan PM Kishida bahwa Indonesia telah memberikan fleksibilitas terhadap produk pertanian dari Fukushima, dan ia meminta Jepang untuk memberlakukan hal yang serupa terhadap produk buah Indonesia."Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga," ujar Jokowi.Selain itu, Presiden Jokowi membahas isu investasi, termasuk perlunya percepatan penyelesaian Proyek Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Indonesia. Ia juga mengusulkan agar kontraktor Jepang dapat ditunjuk secara langsung.Kedua pemimpin membahas transisi energi, di mana Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia mendukung upaya Jepang untuk mewujudkan komitmen sebesar 500 juta dolar AS. Komitmen ini mencakup pengembangan teknologi rendah karbon, pengurangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan implementasi kesepakatan bisnis yang melibatkan PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dan mitra Jepang dalam mencapai emisi nol netto.Sebagai penutup pertemuan bilateral dengan PM Kishida, Presiden mendorong partisipasi Jepang dalam ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum yang dijadwalkan berlangsung pada 6-7 September 2023 di Jakarta guna mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).