Moskow Menanggapi Sanksi Baru AS dengan Melarang Masuknya 500 Orang Amerika

IslamTimes - Rusia telah melarang 500 orang Amerika, termasuk mantan Presiden AS Barack Obama, untuk memasuki negara itu sebagai pembalasan atas sanksi terbaru yang diberlakukan oleh AS.

"Menanggapi sanksi anti-Rusia yang secara teratur diberlakukan oleh pemerintahan Biden... masuk ke Federasi Rusia ditutup untuk 500 orang Amerika," kata kementerian luar negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (19/5).Ia menambahkan bahwa Obama termasuk di antara mereka yang masuk dalam daftar, yang juga termasuk pembawa acara televisi Stephen Colbert, Jimmy Kimmel dan Seth Meyers, serta pembawa acara CNN Erin Burnett dan pembawa acara MSNBC Rachel Maddow dan Joe Scarborough.Sebelumnya pada hari itu, AS memasukkan daftar hitam ratusan perusahaan dan individu yang mengimpor kapal, atau memproduksi komponen elektronik, semikonduktor, dan mikroelektronika ke Rusia selama perang di Ukraina.“Tindakan hari ini akan semakin memperketat kemampuan [Vladimir] Putin untuk melakukan invasi biadabnya dan akan memajukan upaya global kami untuk menghentikan upaya Rusia untuk menghindari sanksi,” kata menteri keuangan AS, Janet Yellen, dalam sebuah pernyataan.Departemen keuangan juga mengatakan sedang menjatuhkan sanksi pada lembaga energi, pendidikan dan penelitian Rusia dalam upaya untuk "membatasi kemampuan ekstraktif Rusia di masa depan."Sanksi juga termasuk entitas yang terkait dengan kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan Rusia untuk membangun jalur kereta api Koridor Utara-Selatan.Teheran juga mengecam sanksi Washington, mengatakan bahwa proyek kereta api Rasht-Astara adalah bagian dari strategi berorientasi tetangga, yang didasarkan pada kerja sama untuk keamanan, pembangunan, dan kemakmuran bersama.Dalam pernyataannya pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Washington “seharusnya sudah belajar sejak lama bahwa tidak ada satu pun langkah bermusuhan terhadap Rusia yang tidak akan dijawab.”Lebih lanjut dikatakan bahwa Moskow memasukkan senator, anggota kongres, dan anggota 'think tank' ke dalam daftar hitam “terlibat dalam penyebaran sikap dan pemalsuan Rusia-fobia” dan kepala perusahaan yang “memasok senjata ke Ukraina.”Moskow telah memberlakukan sanksi terhadap Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan lusinan pejabat tinggi lainnya tahun lalu, melarang mereka memasuki Rusia sebagai tanggapan atas "kebijakan yang sangat fobia Rusia" dari pemerintahan Biden.[IT/r]