G7 mengecam 'Militerisasi' China , Mengatakan Mencari Hubungan 'Stabil'

IslamTimes - Para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) mengutuk kegiatan ekonomi dan militer China, mengklaim bahwa mereka berusaha untuk menjaga pintu terbuka untuk kerja sama dan menghindari ketegangan yang semakin membara antara China dan Barat.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (20/5), para pemimpin G7 mengatakan "tidak ada dasar hukum untuk klaim maritim China yang luas di Laut China Selatan, dan kami menentang kegiatan militerisasi China di wilayah tersebut."Namun, mereka mengklaim siap untuk hubungan yang “konstruktif dan stabil” dengan China.“Kami siap untuk membangun hubungan yang konstruktif dan stabil dengan China, mengakui pentingnya terlibat secara terbuka dan mengungkapkan keprihatinan kami secara langsung ke China,” kata kelompok itu.“Pendekatan kebijakan kami tidak dirancang untuk merugikan China dan kami juga tidak berusaha menggagalkan kemajuan dan pembangunan ekonomi China,” lanjut pernyataan itu, menambahkan bahwa negara-negara G7 tidak “memisahkan atau berbalik arah.”“Ketahanan ekonomi membutuhkan pengurangan risiko dan diversifikasi,” kata mereka, berjanji akan “mengurangi ketergantungan yang berlebihan dalam rantai pasokan penting kami.”Para pemimpin juga menuduh China merusak “tatanan internasional berbasis aturan,” dengan mengatakan pertumbuhan China yang bermain dengan aturan internasional akan menjadi kepentingan global.Pernyataan itu juga mendesak China untuk menekan mitra strategisnya Rusia untuk mengakhiri perangnya dengan Ukraina.“Kami meminta China untuk menekan Rusia menghentikan agresi militernya dan segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik pasukannya dari Ukraina,” katanya.G7 termasuk Jepang, tuan rumah KTT tahunan pemimpin tahun ini, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada dan Italia, serta Uni Eropa.Ratusan orang telah memprotes di Hiroshima di mana para pemimpin Kelompok Tujuh pimpinan AS bertemu untuk memperketat sanksi terhadap Rusia, memberikan dukungan lebih lanjut untuk Ukraina dan membahas ketegangan yang meningkat dengan China.China memperingatkan terhadap 'permainan geopolitik' saat AS mengumumkan perjalanan Blinken ke Papua NuginiChina pada hari Jumat memperingatkan terhadap pengenalan "permainan geopolitik" di Pasifik Selatan menyusul pengumuman bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengunjungi Papua Nugini minggu depan.Pemerintah AS telah menempatkan fokus yang lebih besar pada kawasan Pasifik sebagai pusat jangkauan globalnya, sebagian besar untuk melawan pengaruh China yang berkembang di sana.“China tidak keberatan dengan pertukaran normal dan kerja sama antara pihak-pihak terkait dan negara-negara Kepulauan Pasifik, dan selalu menganjurkan agar komunitas internasional lebih memperhatikan dan mendukung pengembangan dan revitalisasi negara-negara kepulauan tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin di pengarahan harian.Presiden Taiwan berjanji untuk mempertahankan 'status quo' lintas selatSaat menandai ulang tahun ketujuh pemerintahannya di tengah ketegangan tinggi dengan China, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berjanji untuk "mempertahankan status quo perdamaian dan stabilitas" di Selat Taiwan.“Perang bukanlah suatu pilihan,” kata Tsai dalam pidatonya di kantor kepresidenan pada hari Sabtu (20/5), bersumpah untuk membela kebebasan dan demokrasi negaranya.Dia juga menuduh China menekan Taiwan, mengatakan Taiwan tidak akan "memprovokasi dan tidak akan tunduk pada tekanan China."“Tidak ada pihak yang dapat mengubah status quo secara sepihak dengan cara yang tidak damai.” Dia berkata.“Mempertahankan status quo perdamaian dan stabilitas adalah kesepakatan dunia dan Taiwan.” Dia menambahkan.Tsi menggambarkan negaranya dikelilingi oleh risiko, dengan mengatakan bahwa mereka adalah “manajer risiko yang bertanggung jawab” daripada “pembuat risiko”.“Kami adalah manajer risiko yang bertanggung jawab dan Taiwan akan berdiri bersama dengan negara-negara demokratis dan komunitas di seluruh dunia untuk bersama-sama meredakan risiko tersebut,” katanya.Tsi menekankan pentingnya global rantai pasokan Taiwan, yang memproduksi sebagian besar chip semikonduktor canggih dunia, dan berjanji untuk mempertahankan teknologi chip tercanggih serta pusat penelitian dan pengembangan di Taiwan.Dia juga mengatakan pejabat Taiwan sedang berdiskusi dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden tentang pengiriman bantuan senjata senilai $500 juta ke Taiwan, menambahkan bahwa bantuan itu dimaksudkan untuk mengatasi pengiriman senjata yang tertunda karena pandemi COVID-19.Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah mengumumkan negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) sedang mempertimbangkan "resolusi damai" untuk isu-isu di Taiwan.Para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) negara-negara kaya sepakat bahwa mereka sedang mencari penyelesaian damai untuk masalah-masalah di Taiwan. Kishida mengatakan pada hari Jumat (19/5), saat menjadi tuan rumah KTT G7 di Hiroshima.Taiwan bersiap untuk pemilihan presiden penting pada pertengahan Januari, dengan ketegangan China menjadi agenda utama kampanye.Tsai mengunjungi New York pada bulan Maret dalam perjalanan kontroversial ke Amerika Serikat, karena China mengancam akan "dengan tegas melawan balik" jika dia bertemu dengan Ketua DPR Kevin McCarthy.China memiliki kedaulatan atas Taiwan dan di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara, termasuk AS, mengakui kedaulatan itu, yang mengharuskan mereka untuk tidak menjalin kontak diplomatik langsung dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taiwan.China telah menolak seruan untuk melakukan pembicaraan dari Tsai sejak dia menjabat pada tahun 2016, percaya bahwa dia adalah seorang separatis.Ketua Dewan Perwakilan AS sebelumnya, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan pada Agustus tahun lalu, dalam perjalanan yang sangat kontroversial yang memicu kemarahan dari Beijing dan membawa Amerika Serikat dan China ke jurang krisis militer.China meluncurkan serangkaian latihan militer, memanggil duta besar AS dan menghentikan beberapa impor dari Taiwan sebagai bentuk kemarahan terhadap kunjungannya.Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai reunifikasi.[IT/r]