Kerabat Mandela: Orang Afrika Selatan Terinspirasi Orang Palestina dalam Menghadapi Apartheid

IslamTimes - Orang-orang Afrika Selatan selama bertahun-tahun apartheid mengambil inspirasi dari perlawanan heroik Palestina dalam perjuangan mereka untuk pembebasan wilayah yang diduduki Zionis Israel, Nkosi Zwelivelile Mandela, cucu ikon anti-apartheid legendaris Afrika Selatan Nelson Mandela, kepada situs web Press TV.

Dalam sebuah wawancara eksklusif selama tur AS yang diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Palestina AS (USPCN) untuk memperingati 75 tahun Hari Nakba, Mandela junior mengatakan orang Palestina "berdampingan" dengan orang Afrika Selatan selama menghadapi "hari-hari apartheid tergelap"."Seperti yang biasa dikatakan kakek saya, selama hari-hari tergelap perjuangan (anti-apartheid) kami, mereka (Palestina) mendukung kami dan berdiri berdampingan dengan kami," kata anggota parlemen Afrika Selatan itu, mengingat Mandela mengatakan bahwa mereka " terinspirasi oleh keberanian heroik warga Palestina” saat melawan apartheid.Mandela adalah kepala suku Dewan Tradisional Mvezo dan anggota Parlemen Afrika Selatan, mewakili Kongres Nasional Afrika (ANC).“Di sini, di Afrika Selatan, apartheid muncul pada tahun 1948 dengan munculnya Partai Nasional. Pada saat yang sama, [the] rezim Zionis Israel muncul pada tahun 1948 melalui bencana yang dikenal sebagai Nakba,” katanya.Tanggal 15 Mei menandai peringatan 75 tahun Hari Nakba ketika puluhan ribu orang Palestina diusir secara paksa dari rumah mereka, desa-desa dikosongkan, dan ribuan orang dibunuh untuk membuka jalan bagi rezim apartheid Zionis Israel.Afrika Selatan juga menyaksikan apartheid yang berlangsung selama 46 tahun antara 1948 dan 1994 yang ditandai dengan pemisahan rasial orang-orang di bawah pemerintahan serba putih yang ditentang keras oleh Mandela.Pada 27 April 1994, era apartheid negara itu berakhir dan warga Afrika Selatan akhirnya diizinkan untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum yang bebas dan demokratis pertama setelah perjuangan heroik selama bertahun-tahun.Perjuangan rakyat Palestina berjalan paralel dengan perjuangan rakyat Palestina karena keduanya melawan apartheid dalam bentuk dan bentuk yang berbeda.“Inilah sebabnya ketika kakek saya dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, dia mengunjungi Gaza pada tahun 1995 dan berkata kepada rakyat Palestina bahwa kebebasan kami tidak lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina,” kata junior Mandela kepada situs Press TV.“Solidaritas dan konektivitas yang kami alami sebagai warga Afrika Selatan, setelah mengalami kebrutalan rezim apartheid, kami dapat dengan mudah berhubungan dengan saudara dan saudari Palestina kami.”Mandela mengatakan dia mengunjungi Palestina pada 2017, mengenang apa yang dia saksikan sebagai "mengerikan".“Apa yang kami lihat di Palestina adalah bentuk apartheid terburuk yang bisa dialami. Pemindahan paksa (orang-orang) dari rumah mereka, pemukiman ilegal di Silwan, di Hebron, di Yerusalem Selatan, contoh nyata pelanggaran hukum internasional,” katanya kepada situs web Press TV.Warga Palestina, kata Mandela, terus menghadapi kekejaman terhadap mereka setiap hari - kebanyakan dari mereka dibunuh oleh rezim apartheid, termasuk wanita dan anak-anak.“Semua feminis dan kelompok hak-hak perempuan memalingkan muka ketika berbicara tentang perempuan Palestina dan kami sebagai orang Afrika Selatan tidak dapat lagi mentolerir ini dan inilah mengapa kami memberikan tekanan pada lembaga-lembaga internasional untuk mengambil sikap dan berbicara menentang pembersihan etnis dan genosida ini. orang Palestina.”Mandela, seorang pengkritik keras rezim Israel, telah melakukan perjalanan melintasi AS dalam beberapa hari terakhir berbicara tentang apartheid Israel dan memobilisasi dukungan untuk Palestina.Dia meminta rekan-rekan aktivis pro-Palestina di negara-negara Afrika telah mendorong parlemen Pan-Afrika untuk memastikan masalah Palestina menjadi "agenda utama".“Kita dapat dengan mudah memahami perjuangan Palestina karena banyak dari kita (di Afrika Selatan) harus menanggung 350 tahun kolonialisme, ditambah dengan 50 tahun rezim apartheid yang brutal,” kata anggota parlemen Afrika Selatan tersebut.Namun, dia buru-buru memperingatkan tentang lobi Zionis Israel yang menyusup ke negara-negara Afrika, membawa “program militer dan teknik desalinasi air” untuk merayu para pemimpin Afrika.“Kami telah melakukan kampanye pushback untuk memastikan bahwa kami mendapat dukungan dari benua Afrika. Tetapi juga jika Anda telah mengamati apa yang telah terjadi di Liga Bangsa-Bangsa Arab, dan juga di dunia Arab, gelombang pasang berbalik mendukung Palestina setelah serangan dan kebrutalan baru-baru ini (oleh Zionis Israel).Mandela juga mengacu pada normalisasi baru-baru ini antara Iran dan Arab Saudi setelah bertahun-tahun ketegangan dan permusuhan dan mengatakan hal itu telah menghidupkan kembali harapan dialog untuk mendukung Palestina.“Kami menyerukan kepada semua warga Palestina, mereka yang berjuang di dalam dan mereka yang melintasi masyarakat sipil dan garis partai, untuk membangun persatuan, dan memiliki program untuk memprotes, untuk membuat rezim Zionis Israel tidak dapat diatur dari dalam,” katanya, dalam pesan yang kuat untuk gerakan perlawanan Palestina. .“Kami juga ingin mengatakan bahwa kebebasan untuk Palestina tidak akan datang hanya dari perlawanan internal, kami juga menyerukan warga Palestina di diaspora. Ada hampir 7 juta warga Palestina di seluruh dunia - mereka harus menjadi duta besar yang efektif dalam perjuangan mereka sendiri…dan menjadi suara rakyat Palestina yang memimpin perlawanan internal. Dengan melakukan itu, kami akan dapat secara efektif memobilisasi jumlah yang kami butuhkan.”Dia juga berbicara tentang “upaya untuk mengintensifkan infiltrasi” gerakan pro-Palestina di Afrika Selatan, termasuk Kongres Nasional Afrika (ANC), partai politik yang berkuasa di Afrika Selatan yang telah memberikan dukungan penuhnya untuk Palestina melawan apartheid Israel.“Kami tidak dapat lagi mentolerir pemerintah yang di satu sisi menjanjikan dukungan penuh kepada rakyat Palestina dan di sisi lain memberikan visa gratis kepada Zionis yang datang dari apartheid Israel ke Afrika Selatan. Namun saudara dan kawan kita di Palestina dikenakan visa di Afrika Selatan. Ini adalah standar ganda yang kami serukan kepada pemerintah kami,” katanya.“Jika kita tulus kepada rekan dan saudara seperjuangan kita di Palestina, kita harus memutuskan semua hubungan dengan apartheid Israel. Dan ini panggilan kita sebagai aktivis di lapangan. Kita bisa bangga menjadi anggota ANC, tapi kita harus menyalahkan mereka atas kesalahan yang kita lihat.”Mengenai masa depan yang dia lihat di Afrika Selatan untuk melawan Zionisme dalam segala bentuknya, Mandela mengatakan partainya serta pemerintah telah “mendengarkan” orang-orang dan masalah serta sentimen mereka.“Di seluruh benua Afrika, kita membutuhkan komitmen yang kuat, tidak hanya mengatakan bahwa kita mendukung Palestina dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan,” ujarnya.“Inilah yang dicari orang-orang Palestina, inilah yang diminta orang-orang Palestina dari kami – untuk memberi mereka dukungan yang diperlukan untuk mencapai kebebasan dalam hidup kami.”[IT/r]