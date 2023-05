Moskow Memperingatkan Dampak dari Pengiriman F-16 ke Kiev

IslamTimes - Jika negara-negara Barat memutuskan untuk mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina, itu bisa menjadi bumerang bagi mereka, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Aleksandr Grushko memperingatkan pada hari Sabtu (20/5).

Negara-negara Barat "berpegang pada skenario eskalasi," yang datang dengan risiko yang sangat besar, kata wakil Menteri Luar NegeriBerbicara kepada kantor berita TASS, Grushko mencatat “pergerakan terus-menerus Barat ke tangga eskalasi,” menyusul laporan oleh beberapa media AS bahwa Washington tidak akan menghentikan sekutunya mengirim jet tempur modern ke Kiev, yang tetap terkunci dalam konflik dengan Moskow.“Kami melihat bahwa negara-negara Barat berpegang teguh pada skenario eskalasi. Itu penuh dengan risiko kolosal untuk diri mereka sendiri, ”katanya.Grushko mencatat bahwa meskipun mendapat bantuan dari negara-negara Barat, Rusia “memiliki semua sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuannya” sehubungan dengan operasi militer di Ukraina.Pada hari Jumat, NBC melaporkan bahwa AS dan sekutunya berencana untuk menyediakan F-16 kepada Ukraina, meskipun ini tidak berarti bahwa pesawat tersebut akan dipasok langsung oleh Washington. Beberapa outlet lain juga mengklaim bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak akan menghalangi sekutunya untuk mentransfer jet ke Kiev.Sehari kemudian, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyatakan bahwa Washington akan mendukung program bersama untuk melatih pilot Ukraina dengan jet modern seperti F-16, menambahkan bahwa “kami akan bekerja dengan sekutu kami untuk menentukan kapan pesawat akan dikirim, siapa yang akan mengantarkan mereka, dan berapa banyak.”Dia juga mengatakan bahwa jet hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan tidak akan menjelajah ke wilayah Rusia. “Orang-orang Ukraina secara konsisten menunjukkan bahwa mereka siap untuk menindaklanjutinya,” klaimnya.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam pernyataannya, menggambarkannya sebagai "tiruan dari perilaku berdasarkan hukum." Dia menambahkan bahwa Washington tidak memiliki dasar hukum atau moral untuk membuat pernyataan ini, yang “salah dan menyesatkan sejak awal.”Zakharova mengatakan AS melakukan ini "dengan kedok semacam prinsip kemanusiaan semu" untuk mencapai tujuannya sendiri.“Semua orang sangat memahami bahwa Amerika Serikat sedang mengobarkan perang hibrida melawan seluruh wilayah… Kita tidak hanya berbicara tentang perselisihan dengan negara kita, tetapi juga tentang menggunakan wilayah rakyat Ukraina untuk mencapai tujuan mereka,” tambahnya.[IT/r]