September 11, 2001 attacks on the United States.jpg

IslamTimes - Pada 11 September 2001, serangkaian serangan teroris menargetkan Amerika Serikat. Pagi itu, sekelompok teroris membajak empat pesawat komersial. Para pembajak menabrakkan dua pesawat pertama ke menara kembar World Trade Center di New York City.

Pesawat ketiga berhasil menabrak Pentagon, tetapi pesawat keempat jatuh di pedesaan Pennsylvania.Washington menggunakan serangan itu untuk meluncurkan apa yang disebut 'Perang Global Melawan Teror'.Sekitar satu juta orang tewas secara langsung akibat konflik di Afghanistan, Irak, Pakistan, Suriah, Yaman, Libya, dan Somalia.Mereka terobsesi dengan memicu konflik karena mereka mendapat keuntungan dari pertumpahan darah, kekacauan, ketegangan, dan, kegelisahan diplomatik.Banyak uang ditransfer ke birokrasi militer, komunitas intelijen, komunitas diplomatik, kompleks industri militer, pencatut perang yang membuat peluru, bom, tank, helikopter, senjataWashington pertama kali menginvasi Afghanistan, dan kemudian menyerang Irak. Sejumlah negara lain juga terkena dampak perang.Ratusan ribu warga sipil tewas; 7000 oleh AS di bulan pertama perang, tetapi sekarang, ratusan ribu warga sipil dibunuh oleh semua pihak selama 20 tahun.Dan itu, sebagian, karena Irak mengalami perang saudara tak lama setelah invasi AS, dan sebagai tambahan, jutaan orang mengungsi.Jutaan orang masih terlantar secara internal dan juga sebagai pengungsi di wilayah tersebut.Neta Crawford, Proyek dan Koordinator Korban PerangAgresi militer menghancurkan negara-negara yang terkena dampak dan membunuh banyak orang. Sebuah makalah penelitian oleh Proyek Biaya Perang Universitas Brown kini telah menjelaskan tentang korban manusia dari perang AS di wilayah tersebut.Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Perang Melawan Teror Amerika di zona perang Afghanistan, Pakistan, Irak, Suriah, dan, Yaman, menewaskan sedikitnya 4,5 hingga 4,6 juta orang, namun angka pastinya masih belum diketahui.Studi ini meninjau berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kematian termasuk keruntuhan ekonomi dan hilangnya mata pencaharian penduduk setempat, kehancuran infrastruktur kesehatan, layanan publik, pencemaran lingkungan, serta dampak budaya perang lainnya, yang dapat menyebabkan kematian dan kekerasan lebih lanjut dari waktu ke waktu.Beberapa dari orang-orang ini terbunuh dalam pertempuran, tetapi lebih banyak lagi, terutama anak-anak, yang terbunuh oleh efek perang yang bergema, seperti penyebaran penyakit.Laporan tersebut menjelaskan bahwa kematian tidak langsung yang terakhir ini diperkirakan mencapai sekitar 3,7 juta, mengklarifikasi bahwa kematian ini dan masalah kesehatan terkait disebabkan oleh kehancuran ekonomi, layanan publik, dan, lingkungan, di negara-negara yang terkena dampak.Laporan tersebut juga menyoroti fakta bahwa kematian tidak langsung tumbuh dalam skala dari waktu ke waktu, penelitian telah menemukan tingkat kekurangan gizi anak yang mengejutkan di beberapa negara yang terkena dampak dengan Afghanistan dan Yaman berada di urutan teratas.Setelah pendudukan militer Washington selama dua dekade, lebih dari 3 juta anak-anak Afghanistan kini mengalami wasting, gejala malnutrisi yang parah dan berpotensi mengancam jiwa.AS secara resmi mengakhiri perangnya di Afghanistan, tetapi hari ini warga Afghanistan menderita dan meninggal akibat perang dengan tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya.Perekonomian Afganistan telah runtuh dan lebih dari setengah populasi sekarang hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan kurang dari $1,90 per hari. Lebih dari 7,6 juta anak balita menderita kekurangan gizi akut atau kurus di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman dan Somalia.Membuang berarti tidak mendapatkan cukup makanan, benar-benar membuang kulit dan tulang, menempatkan anak-anak ini pada risiko kematian yang lebih besar.Penyakit, seperti campak dan kolera, sering menyerang orang yang kekurangan gizi, terutama anak-anak, dan pada saat yang sama memperparah kekurangan gizi.Dan kemudian apa yang juga kita lihat adalah bahkan di tempat-tempat di mana pertempuran telah menghentikan warga sipil dan orang lain seperti petugas kesehatan telah terluka oleh persenjataan yang tidak meledak yang ditinggalkan setelah perang.Jadi ceritanya berlanjut. Ini belum selesai. Itu tidak cepat. Itu tidak mudah. Dan itu tentu saja tidak gratis.Krisis kelaparan dipicu oleh perang, kehancuran ekonomi, dan, pemiskinan jutaan orang di zona perang.Kemiskinan mengurangi kemampuan orang untuk membeli makanan, tinggal di komunitas rumah mereka, mengakses air bersih dan sanitasi, membayar perawatan kesehatan dan obat-obatan, dan menjauhkan anak-anak dari pekerjaan berbahaya, dan jalur penting lainnya untuk menjaga kesehatan dan kehidupan.Sisa-sisa bahan peledak perang, termasuk ranjau yang tidak meledak, membuat tanah tidak dapat diakses untuk bertani dan menghalangi pengangkutan barang.Secara umum, populasi yang terlantar akibat kekerasan menghadapi tingkat kerawanan pangan dan malnutrisi yang paling buruk.Seorang pejabat Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan tingkat kekurangan gizi di Afghanistan mencapai rekor tertinggi karena setengah dari populasi berjuang dengan kelaparan yang parah di tengah situasi ekonomi yang memburuk yang dipicu oleh sanksi Barat.[IT/r]