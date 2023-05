Demokrat AS 'Menutup Mata' terhadap Anak-anak Migran yang Sekarat dalam Tahanan

IslamTimes - Demokrat AS sebagian besar diam tentang masalah anak-anak pencari suaka yang meninggal dalam tahanan AS di bawah pengawasan Presiden Joe Biden meskipun media lokal dan internasional meminta perhatian mereka dalam hal ini.

Pekan lalu, laporan media mengatakan anak pengungsi lain meninggal dalam tahanan Patroli Perbatasan karena agen AS mengabaikan tuntutan untuk perawatan medis.Kematian seorang gadis berusia 8 tahun dalam tahanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS di negara bagian selatan Texas, hanya beberapa hari setelah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun meninggal di Florida dalam tahanan Departemen AS. Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, telah mengangkat keprihatinan aktivis hak asasi manusia dan hak anak.Namun anggota parlemen dari Partai Demokrat tampaknya tidak terpengaruh oleh kematian tersebut, meskipun beberapa dari mereka menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Trump pada tahun 2018 ketika dua anak migran meninggal dalam tahanan AS.Saat itu, mereka menuntut agar presiden AS saat itu, Donald Trump meluncurkan penyelidikan resmi atas penyebab kematian anak-anak tersebut untuk menghentikan kejadian lebih lanjut di masa mendatang.Namun, bahkan selama masa kepresidenan Joe Biden, sebagian besar anggota parlemen sayap kiri akan tetap diam tentang penderitaan para pengungsi malang yang tiba di perbatasan AS.Rep Lauren Underwood, seorang Demokrat Illinois, mengatakan fakta bahwa anak-anak migran meninggal saat dalam tahanan di Amerika Serikat adalah "tidak dapat diterima."Ditanya dalam sebuah wawancara di Face the Nation Minggu lalu tentang sudut pandangnya tentang anak-anak migran yang meninggal dalam tahanan AS, anggota parlemen kulit hitam itu bersikeras bahwa, "kita seharusnya tidak membiarkan anak-anak meninggal dalam tahanan kita.""Dan kita harus terus memastikan bahwa ada dukungan yang kuat di sepanjang perbatasan untuk lembaga-lembaga tersebut—lembaga-lembaga yang merawat anak-anak migran, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Dan saya tentu fokus untuk melakukannya. penyelidikan menyeluruh atas kematian ini," tambah Underwood.Dia mengatakan kepada Sun-Times dalam wawancara hari Kamis, “Saya pikir sangat penting bagi kita untuk bekerja sama sebagai kaukus Demokrat, untuk memastikan bahwa kita secara efektif mengomunikasikan pencapaian kita, nilai-nilai bersama kita, dan kontras yang kuat dengan House Republicans, untuk komunitas kami yang kami layani."Awal tahun ini, Demokrat telah mengungkapkan keprihatinan mereka dalam sebuah surat kepada Biden tentang penerapan aturan yang akan mempersulit para migran untuk mencari suaka.Mereka juga menentang perluasan Title 42, perintah era COVID yang memungkinkan pengusiran cepat banyak migran.Title 42, yang berakhir pada 11 Mei, telah dijelaskan oleh pengawas hak asasi sebagai kebijakan era Trump yang xenofobia dan melanggar hukum yang mempersenjatai kesehatan masyarakat untuk mencegah migran yang rentan mencari suaka di AS.Anggota Kongres Demokrat yang menyuarakan keprihatinan atas pendeknya pemerintahan Biden dalam menangani masalah yang memengaruhi pencari suaka termasuk Perwakilan Michigan Rashida Tlaib, Senator Vermont Peter Welch, Perwakilan New York Alexandria Ocasio-Cortez, dan Senator Oregon Ron Wyden.Aktivis Amerika yang membela hak-hak migran menyerukan diakhirinya penahanan anak-anak pengungsi tanpa pendamping.Sejak 2018, setidaknya sembilan anak pengungsi tanpa pendamping telah meninggal di kamp-kamp penahanan migran yang didirikan oleh badan-badan pemerintah AS.Petugas medis mengutip kondisi kesehatan yang mendasari anak-anak pengungsi di tahanan perbatasan AS, yang sebagian besar berasal dari Amerika Tengah -- diperburuk oleh perjalanan yang sulit untuk mencapai AS dengan sedikit akses ke tempat penampungan yang bersih dan perbekalan yang layak dalam perjalanan -- sebagai faktor utama. menyebabkan kematian."Anak-anak tidak seperti orang dewasa. Mereka lebih cepat sakit dan setiap jam keterlambatan dapat dikaitkan dengan komplikasi serius," kata Dr. Julie Linton, wakil ketua kelompok minat khusus kesehatan imigran di American Academy of Pediatrics, di sebuah wawancara dengan media AS.Perlakuan kejam terhadap anak-anak migran memicu kekhawatiran besar oleh banyak kelompok hak asasi, meskipun tidak pernah mengarah pada tindakan hukum yang berarti untuk meminta pertanggungjawaban pejabat AS atas kebijakan brutal tersebut.[IT/r]