Biden Meluncurkan Paket Bantuan Militer Baru Senilai $375 Juta untuk Ukraina

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan paket bantuan militer baru senilai $375 juta ke Ukraina pada hari Minggu (21/5) meskipun ada peringatan dari Rusia, mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk "meningkatkan pertahanan Ukraina" dalam perangnya melawan Rusia.

"Bersama dengan seluruh G7, kami mendukung Ukraina dan saya berjanji kami tidak akan ke mana-mana," kata Biden kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketika mereka bertemu di sela-sela KTT para pemimpin dunia G7 di Hiroshima, Jepang.Paket bantuan militer terbaru akan mencakup amunisi, artileri, kendaraan lapis baja, dan pelatihan pasukan, menurut Biden.Biden menekankan selama pertemuan bahwa negaranya siap membantu meningkatkan kapasitas Ukraina untuk mempertahankan diri melawan dan menghalangi pasukan Rusia, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.Presiden AS juga berbicara tentang dukungan negaranya untuk upaya terkoordinasi dengan negara-negara sekutu dan mitra untuk melatih pilot Ukraina pada pesawat tempur generasi keempat seperti F-16, tambah Gedung Putih.Zelenskiy mengucapkan terima kasih kepada AS atas paket bantuan militer terbaru, dan juga untuk semua bantuan sebesar $37 miliar hingga saat ini, menurut kantornya.AS dan sekutu Baratnya terus memberi makan Ukraina dengan senjata dalam jumlah besar sejak dimulainya konflik Ukraina tahun lalu, yang menurut Rusia adalah satu-satunya alasan konflik tidak akan berakhir.Rusia telah berulang kali memperingatkan pemerintah Barat seperti AS dan Inggris agar tidak mempersenjatai Ukraina dan mengipasi api perang.Selain mengirimkan persenjataan mematikan, negara-negara Barat telah mendukung Ukraina dengan memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia.[IT/r]