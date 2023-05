Media: AS Khawatir Kalah Perang di Ukraina Dapat Menghancurkan Reputasi F-16

IslamTimes - AS mungkin mengalami tantangan logistik yang serius dengan memasok Ukraina dengan jet tempur canggih termasuk F-16, karena ada kemungkinan bahwa pesawat tempur atau teknologinya bisa jatuh ke tangan Rusia atau bisa menghadapi kerugian yang signifikan dalam pertempuran, menurut sebuah majalah Amerika.

Setelah berbulan-bulan pemerintah Ukraina meminta agar negara-negara Barat memasoknya dengan pesawat tempur F-16, Presiden Joe Biden pada hari Jumat (19/5) mengumumkan bahwa AS akan mengirimkan jet tempur canggih ke Ukraina termasuk F-16.Amerika Serikat mendapat tekanan yang meningkat dari sekutu Eropanya untuk menyetujui transfer pesawat ke Angkatan Udara Ukraina.Pengumuman Biden datang beberapa hari setelah Inggris dan Belanda menjanjikan "koalisi internasional" untuk mengirim jet buatan AS ke Kiev yang telah lama diminta.Majalah Military Watch menulis, “F-16, meskipun saat ini digantikan oleh F-35 generasi kelima yang lebih baru, selama beberapa dekade telah menjadi pesawat tempur utama yang diterjunkan di sebagian besar NATO serta oleh sekutu utama Amerika di luar Eropa seperti Korea Selatan dan Zionis Israel, dan dianggap sebagai pejuang Barat yang paling cocok untuk Ukraina.”Majalah itu mengatakan semakin menipisnya "pertahanan udara" berbasis darat Ukraina, kapasitas Barat yang sangat terbatas untuk mengisinya kembali, dan meningkatnya pengaruh kekuatan udara Rusia di medan perang, semuanya merupakan faktor yang mendorong pendukung Kiev untuk mendorong peningkatannya. kekuatan udara dengan urgensi yang lebih besar.Jika F-16 dikerahkan ke Ukraina, “ada kemungkinan bahwa pesawat tempur atau teknologinya bisa jatuh ke tangan Rusia, seperti yang dimiliki peralatan Barat lainnya dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi ada juga kemungkinan yang jauh lebih besar bahwa para pejuang dapat menderita secara signifikan. kerugian baik untuk serangan di lapangan terbang mereka dan pertempuran udara ke udara yang akan menjadi pukulan besar bagi reputasi F-16, ”ungkap majalah itu.Kemungkinan dan alasan utama ketidaksepakatan antara Eropa dan AS untuk pengiriman F-16 ke Ukraina adalah bahwa “AS masih memiliki saham yang sangat besar dalam program F-16,” lapor Military Watch.Majalah itu menambahkan bahwa jet tempur telah beroperasi dan terus menjadi tulang punggung Angkatan Udara AS selama beberapa dekade, dan terlebih lagi, terus menawarkan varian kelas yang dimodernisasi untuk ekspor dengan harga ratusan juta dolar per badan pesawat. jadi AS tidak mau memasok pesawat mereka yang lebih tua ke Angkatan Udara Ukraina.“Amerika Serikat memiliki banyak kerugian dari melihat F-16 dipindahkan ke Ukraina, pada saat pesanan masa depan untuk kelas tersebut sudah dipertanyakan dan reputasi kekuatan udaranya sangat penting, terutama di teater seperti Asia Timur. . Prioritas sekutu Eropa seringkali sangat berbeda,” kata laporan itu.Biden pada hari Jumat mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) yang berkumpul di Jepang bahwa Washington siap membantu melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16 yang disumbangkan ke bekas negara Soviet itu.Amerika Serikat memberi lampu hijau kepada sekutunya untuk memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Negara tidak dapat menjual kembali atau mengekspor kembali senjata dan amunisi Amerika tanpa persetujuan AS.Pergeseran AS adalah kemenangan diplomatik bagi Zelensky, yang saat ini berada di Hiroshima untuk mendorong lebih banyak dukungan militer saat dia menghadiri KTT G7.Sementara itu, pada hari Sabtu (20/5), Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Groshko, merujuk pada kemungkinan pasokan para pejuang ini ke Ukraina, mengatakan “Negara-negara Barat mengikuti tren peningkatan ketegangan dalam perang di Ukraina, dan Rusia juga menindaklanjuti rencananya. ”Barat telah memasok Ukraina dengan berbagai persenjataan senilai puluhan miliar dolar sejak dimulainya kampanye militer Rusia pada Februari 2022. Rusia mengatakan pihaknya meluncurkan 'operasi militer khusus' sebagai tindakan pengamanan terhadap kemajuan timur yang terus berlanjut dari pimpinan AS. Aliansi militer NATO dan perlindungan penduduk berbahasa Rusia di Ukraina timur dari perlakuan kasar oleh pasukan Kiev.Negara-negara Barat pimpinan AS, yang telah menyediakan senjata dan amunisi ke Ukraina, bertujuan untuk terus memperluas dukungan militer dan keuangan habis-habisan mereka ke Kiev.Rusia telah mengecam gencarnya mempersenjatai Kiev sebagai tindakan kontraproduktif yang hanya akan memperpanjang konflik.[IT/r]