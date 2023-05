Clinton: Kemenangan Trump Akan Menjadi 'Akhir dari Ukraina' 

IslamTimes - Jika mantan Presiden AS Donald Trump terpilih kembali pada tahun 2024, itu akan menjadi kejatuhan Ukraina dan demokrasi di Amerika, mantan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton memperingatkan pada hari Sabtu (21/5).

Mantan kandidat itu juga memprediksi mantan presiden itu akan menarik AS keluar dari NATO jika terpilih kembali.Berbicara kepada Financial Times, Clinton, yang menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah Barack Obama dan kalah dari Trump dalam pemilu 2016, mengatakan dia tidak yakin mantan saingannya akan berhasil kali ini.Namun, dia mengklaim bahwa jika Trump menang pada tahun 2024, itu akan menjadi "akhir demokrasi di Amerika Serikat" dan "akhir Ukraina", karena dia akan menarik negara itu dari NATO.Clinton melanjutkan dengan mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin percaya Trump akan melakukannya jika dia memenangkan pemilu 2020. “Trump adalah hadiah yang terus diberikan kepada orang-orang seperti [pemimpin China Xi Jinping] dan Putin,” katanya, menuduhnya “terpikat pada otoriter” dan “tidak kompeten dalam pendekatan strategis apa pun ke China.”Dia menambahkan bahwa Trump “jelas akan melakukan apa pun yang diinginkan Putin di NATO.”Clinton juga mengatakan dia pernah percaya bahwa China sedang bersiap untuk "melakukan langkah melawan Taiwan" dalam beberapa tahun, tetapi konflik Ukraina membuat Beijing enggan untuk mencoba merebut kembali pulau itu, yang dianggapnya sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.Dia melanjutkan untuk mengatasi kekhawatiran yang meluas bahwa presiden saat ini, Joe Biden, 80, yang mengonfirmasi bahwa dia akan mencalonkan diri lagi pada akhir April, terlalu tua untuk jabatan itu. Meski mengakui bahwa usia adalah "masalah", dia mendesak para pemilih untuk membandingkannya dengan pria yang dia lawan.Trump, yang mengumumkan November lalu bahwa dia akan mencalonkan diri lagi pada 2024, mengkritik pendekatan Biden terhadap konflik Ukraina. Pada bulan Januari, dia mengklaim bahwa presiden "secara sistematis, tetapi mungkin tanpa disadari, mendorong kita ke dalam Perang Dunia III."Trump telah menggambarkan dirinya sebagai "satu-satunya kandidat" yang mampu menghentikan AS dari meluncur ke dalam konflik global, berjanji dia akan menyelesaikan konflik di Ukraina "dengan sangat cepat" jika terpilih.[IT/r]