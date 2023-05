Saham Diperdagangkan Dengan Hati-hati Menjelang Pembicaraan Utang AS

IslamTimes - Saham dunia berada dalam suasana hati-hati pada hari Senin (22/5) dan kontrak berjangka Wall Street datar karena negosiasi pagu utang AS yang macet mendekati waktu krisis.

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy akan bertemu untuk membahas plafon utang pada hari Senin (22/5), kurang dari dua minggu sebelum batas waktu 1 Juni setelah Departemen Keuangan mengharapkan pemerintah federal akan berjuang untuk membayar utangnya.Kegagalan untuk mengangkat plafon utang akan memicu default, kemungkinan memicu kekacauan di pasar keuangan dan lonjakan suku bunga.Indeks MSCI All-World [.MIWD00000PUS] naik 0,2% hari ini, sementara STOXX 600 Eropa <.STOXX> naik 0,1%. FTSE 100 London [.FTSE] naik 0,2% pada 1017 GMT.Indeks saham berjangka AS sebagian besar datar, dengan S&P 500 berjangka naik 0,01% dan Nasdaq berjangka turun 0,8%."Pasar keuangan tampak relatif tenang terkait tenggat waktu batas utang yang semakin dekat. Kami mengharapkan resolusi tercapai sebelum tenggat waktu, tetapi mengantisipasi perkembangan tak terduga selama proses tersebut," kata Bruno Schneller, direktur pelaksana di INVICO Asset Management.Indikator ekonomi yang lebih luas di beberapa negara menunjukkan perlambatan kata Schneller, yang mencatat bahwa jumlah net short position pada S&P E-mini futures telah melampaui level yang terlihat selama puncak krisis COVID pada tahun 2020.Jonathan Pingle, kepala ekonom AS di UBS, memandang yen Jepang dan emas sebagai tempat terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari default AS."Hanya kebuntuan selama 1 bulan setelah tanggal-X kemungkinan akan menyebabkan pengetatan kondisi pembiayaan yang cukup tajam sehingga menyebabkan dolar menguat dengan kuat," kata Pingle.Saham zona euro gagal memperpanjang kenaikan dari rekan-rekan Asia, yang naik di tengah reli saham chip regional setelah China pada hari Minggu melarang perusahaan AS Micron menjual chip memori ke industri utama domestik karena masalah keamanan.Larangan tersebut membantu saham saingan Micron di China dan di tempat lain, yang kemungkinan besar akan diuntungkan karena perusahaan daratan mencari produk memori dari sumber lain.Namun, kegelisahan pasar tentang plafon utang AS tetap meluas. Pada hari Jumat (19/5), karena negosiasi menemui jalan buntu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan suku bunga AS mungkin tidak perlu naik sebanyak mengingat kondisi kredit yang lebih ketat dari krisis perbankan.Di pasar Treasuries, hal ini telah menciptakan distorsi besar pada short-end kurva imbal hasil karena investor menghindari tagihan yang jatuh tempo saat Departemen Keuangan berisiko kehabisan dana.Imbal hasil dua tahun terakhir mencapai 4,2472%, menjauh dari level tertinggi dua bulan baru-baru ini, sementara imbal hasil 10 tahun juga turun menjadi 3,6631%.Harga berjangka mendekati peluang 90% bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan berikutnya di bulan Juni, dan total pemotongan hampir 50 basis poin pada akhir tahun.Itu telah menjatuhkan dolar dari puncak dua bulan terhadap sekeranjang mata uang utama, dan terakhir 0,01% lebih tinggi pada 103,08.Sementara itu, saham bank regional AS turun pada hari Jumat (19/5), karena Menteri Keuangan Janet Yellen dilaporkan memperingatkan bahwa lebih banyak merger mungkin diperlukan setelah serangkaian kegagalan bank.Di Asia, China mempertahankan suku bunga pinjaman utama tidak berubah pada hari Senin bahkan saat pemulihan ekonomi mengecewakan. Pedagang juga mencerna implikasi dari pendekatan "de-risk, not decouple" Kelompok Tujuh ke China dan rantai pasokan yang ditandai pada pertemuan puncak kelompok itu pada hari Minggu.The Fed akan merilis risalah pertemuan bulan Mei pada hari Rabu, sementara data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi AS akan dirilis pada hari Jumat.Harga minyak diperdagangkan datar setelah terpukul sebelumnya karena kekhawatiran hambatan ekonomi, termasuk permintaan di China.Minyak mentah berjangka AS dan minyak mentah Brent bertahan sekitar $71,55 per barel, dan $75,60 per barel pada 1046 GMT.Harga emas naik sedikit 0,1% menjadi $1.979,10 per ons pada 1023 GMT.[IT/r]