China: Tidak Ada Gunanya Berdialog dengan AS di tengah Sanksi

IslamTimes - China mengatakan tidak melihat alasan untuk terus berbicara dengan Amerika Serikat selama itu mengejar kebijakan yang sepenuhnya tidak jujur dan terus meningkatkan tekanan pada negara melalui sanksi.

"Di mana ketulusan dan rasa dialog, ketika pihak AS berbicara tentang perlunya mempertahankan kontak hanya untuk menggunakannya sebagai sarana untuk menekan China dan melumpuhkan negara kita," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning kepada wartawan di Beijing hari Senin (22/5).Pejabat China itu meminta Washington untuk "segera mencabut sanksi" terhadap China.“Penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan kondisi yang baik untuk dialog dan kontak,” jelas Mao.Beijing mempertahankan "kontak yang diperlukan" dengan Washington, katanya."Amerika Serikat menerapkan sanksi terhadap individu dan organisasi RRC," tegas Mao."China sangat menentang pembatasan sepihak seperti itu, yang melanggar hukum. Kami telah dengan tegas menetapkan sikap Beijing tentang masalah ini ke pihak Amerika," tambahnya.Juru bicara China meminta Amerika Serikat untuk memiliki pemahaman yang benar tentang China, menyelesaikannya di tengah jalan dan membawa hubungan bilateral kembali ke jalurnya.China memandang hubungannya dengan AS di bawah tiga prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan seperti yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping, katanya.Di tempat lain dalam sambutannya, Mao mendesak Amerika Serikat untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri China.“Kami mendesak AS untuk membentuk persepsi yang benar tentang China, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan merusak kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China, dan bekerja sama dengan China untuk membawa hubungan China-AS kembali ke jalur yang benar dengan tindakan nyata,” katanya. ditambahkan.Juru bicara tersebut membuat pernyataan sebagai tanggapan atas Presiden AS Joe Biden yang menyarankan bahwa perubahan dalam hubungan AS-Tiongkok dapat segera terjadi.Biden mengatakan pada hari Minggu (21/5) selama KTT Kelompok Tujuh (G7) di kota Hiroshima Jepang, bahwa ia mengharapkan pencairan hubungan China-AS dalam waktu dekat."Kita harus memiliki hotline terbuka," tegas Biden.Biden mengatakan dia mengharapkan untuk melihat "pencairan" dalam hubungan AS dengan Beijing, bahkan ketika dia menyelesaikan KTT G7 di Jepang yang melakukan upaya bersama untuk melawan dugaan ancaman keamanan militer dan ekonomi dari China.Presiden AS mengatakan dalam konferensi pers di akhir KTT tiga hari bahwa pembicaraan antara kedua negara telah ditutup setelah "balon konyol" yang membawa peralatan mata-mata terbang di atas Amerika Utara pada bulan Februari, sebelum ditembak jatuh oleh militer AS. .“Semuanya berubah dalam hal berbicara satu sama lain. Saya pikir Anda akan melihat itu mulai mencair dengan sangat cepat,” kata Biden.Biden menambahkan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap Menteri Pertahanan China Li Shangfu.Beijing baru-baru ini menolak menyetujui pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ketika kedua pria itu menghadiri forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura bulan depan karena sanksi tersebut.Pejabat AS sebelumnya mengatakan secara pribadi bahwa pemerintahan Biden tidak akan mencabut sanksi tersebut.Biden: AS mendukung kebijakan 'satu China'Biden menegaskan kembali pada konferensi pers bahwa AS mendukung kebijakan "satu China", yang mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintah China, dan Washington tidak mendukung langkah apa pun oleh Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri untuk mendeklarasikan kemerdekaan.China memiliki kedaulatan atas Taiwan. AS tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan secara resmi mendukung kebijakan "Satu China", tetapi sering melanggar prinsipnya sendiri. Negara pulau itu telah menjadi masalah teritorial paling sensitif di China dan rebutan utama dengan Washington.Washington terus memusuhi Beijing dengan berpihak pada pemerintahan separatis Taipei, sering terlibat dalam misi militer di sekitar pulau, dan melayani sebagai pemasok senjata terbesarnya.[IT/r]