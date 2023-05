Kepala Intelijen Israel: Iran Ancaman Nyata, Peluang Eskalasi Tidak Rendah

IslamTimes - Kepala intelijen militer Zionis Aharon Haliva menekankan bahwa Iran menimbulkan ancaman nyata bagi Zionis 'Israel', mengungkapkan kekhawatiran tambahan bahwa kerja sama antara Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah dan Presiden Suriah Bashar Assad dapat memicu perang regional.

Berbicara di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Institute for Policy and Strategy of Reichman University di Herzliya, Haliva mengatakan “kemungkinan eskalasi yang dapat memburuk menjadi perang tidak kecil,” dan sejauh menyangkut [Sayyid] Nasrallah, sebuah gejolak baru-baru ini di perbatasan Palestina-Lebanon yang diduduki Zionis 'Israel' mungkin belum berakhir.Haliva memperingatkan perang regional, menambahkan bahwa konflik antara Zionis 'Israel' dan Iran menjadi semakin langsung.Menurut kepala intelijen Zionis, program atom Iran terus berkembang, “baik di bidang pengayaan [uranium] maupun senjata.” Dia menekankan, bagaimanapun, bahwa unitnya tidak percaya para pemimpin Iran telah memutuskan untuk "melarikan diri" dari bom nuklir.“Tetapi ada persiapan untuk hari di mana pemimpin tertinggi atau penggantinya membuat keputusan seperti itu. Mata kami terbuka untuk memberi sinyal setiap saat tentang kesiapan Iran dalam hal ini,” tambahnya.Di tempat lain dalam sambutannya, Haliva menyinggung komentar Sayyed Nasrallah di masa lalu tentang penculikan dua tentara Zionis 'Israel' oleh Hizbullah di perbatasan pada tahun 2006, mengatakan dia sekarang mulai percaya keseimbangan kekuatan dapat diuji.Dia juga mengatakan Presiden Suriah Bashar Assad semakin percaya diri, merujuk pada keterlibatannya di KTT Liga Arab di Arab Saudi pekan lalu setelah absen selama 12 tahun dan serangan pesawat tak berawak baru-baru ini diluncurkan dari Suriah.“Semua ini menciptakan potensi eskalasi yang tinggi di wilayah tersebut dan kita perlu bersiap bahwa musuh kita tidak akan memahami pesan yang kita kirimkan. Jangan sampai mereka salah paham, kami siap menggunakan kekerasan dan kami akan melakukan apapun yang mungkin dan perlu untuk membawa ketenangan,” klaim Haliva.Pernyataan itu muncul sehari setelah Hizbullah mengundang media untuk meliput latihan simulasi perang besar dengan rezim Zionis, di mana kelompok perlawanan menegaskan kesiapannya untuk potensi konflik dengan entitas pendudukan.Sebelumnya, Menteri Perang Zionis Yoav Gallant memperingatkan konferensi bahwa Iran mengubah kapal dagang menjadi kapal militer yang dipersenjatai dengan drone, sistem rudal, dan alat canggih untuk pengumpulan intelijen.Gallant mengklaim bahwa Pengawal Revolusi Islam [IRG] sedang mencoba untuk membangun "pangkalan 'teror' mengambang" sebagai bagian dari "kebijakan yang mengkhawatirkan seperti bajak laut."“Ini adalah rencana terstruktur yang dirancang untuk mengancam rute perdagangan dan penerbangan – baik militer maupun sipil – dan untuk menciptakan ancaman permanen di arena maritim,” tuduh Gallant.[IT/r]