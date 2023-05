Gedung Putih “Menemukan” Tambahan $3 Miliar untuk Bantuan Ukraina

IslamTimes - Penasihat "Keamanan Nasional" Gedung Putih Jake Sullivan telah menawarkan penjelasan untuk kesalahan akuntansi besar-besaran yang baru-baru ini terlihat dalam bantuan AS ke Ukraina, dengan alasan bahwa kesalahan tersebut sebenarnya adalah kabar baik, karena itu berarti lebih banyak dolar pajak Amerika dapat dikirim ke Kiev.

Selama wawancara dengan Jake Tapper CNN pada hari Minggu (21/5), Sullivan ditekan untuk menjelaskan "pengakuan aneh" Pentagon bahwa mereka telah menemukan tambahan $ 3 miliar dalam anggaran bantuan Washington untuk Ukraina, dengan tuan rumah menyebutnya "kesalahan akuntansi yang luar biasa."Ditanya apakah kesalahan itu menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap 37 pengiriman senjata terpisah dan bantuan lain yang dikirim ke Kiev sejak tahun lalu, pejabat senior Gedung Putih itu bersikeras bahwa “Pada akhirnya, tidak satu sen dolar AS pun akan hilang. atau telah salah dialokasikan.”“Itu bukan pemborosan $ 3 miliar itu. Ini hanyalah penghitungan berapa banyak peralatan militer yang telah kami berikan kepada mereka. Dan cara Pentagon menghitungnya adalah berapa biaya penggantian peralatan yang kami sediakan, bukan hanya biaya sebenarnya dari peralatan itu, ”jelas Sullivan. “Setelah Anda melakukan penyesuaian itu, ternyata kami memiliki tambahan $3 miliar yang dapat kami keluarkan untuk menyediakan lebih banyak senjata ke Ukraina.”Dia mengakui Pentagon seharusnya memberikan angka yang benar "dalam hal akuntansi di awal," tetapi berpendapat bahwa pembayar pajak AS dapat yakin bahwa "uang ini dibelanjakan secara efektif dan tepat."Pengakuan kesalahan akuntansi yang cukup besar minggu lalu menyusul kritik berulang dari beberapa anggota parlemen Republik atas bantuan militer AS ke Ukraina, yang telah mencapai $37 miliar sejak konflik dengan Rusia meningkat tahun lalu. Kamis lalu, 19 perwakilan GOP dan senator menulis surat kepada Presiden Joe Biden mendesak diakhirinya sumbangan, mengutip ketegangan berbahaya dengan Moskow.Anggota parlemen mengatakan mereka "sangat prihatin bahwa lintasan bantuan AS untuk upaya perang Ukraina mengancam eskalasi lebih lanjut dan tidak memiliki kejelasan strategis yang sangat dibutuhkan," menambahkan bahwa "tidak ada akhir yang terlihat dan tidak ada strategi yang jelas untuk membawa perang ini ke titik akhir. ."Terlepas dari keluhan itu, bagaimanapun, sebagian besar anggota parlemen terus mendukung bantuan militer tanpa batas ke Kiev, dengan kepala Komite Intelijen DPR AS dari Partai Republik, Rep. Michael Turner, baru-baru ini menyatakan bahwa ada dukungan "luar biasa" untuk bantuan berkelanjutan di dalam badan legislatif.Rusia telah lama memperingatkan bahwa bantuan militer, pelatihan, intelijen, dan dukungan lain yang ditawarkan ke Kiev telah membuat AS dan sekutunya menjadi pihak de facto dalam konflik tersebut.[IT/r]